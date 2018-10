Câmara de Vilhena vai gastar mais R$ 200 mil para mobiliário e paisagismo; reforma já consumiu R$ 2,8 milhões

Os gastos com a construção do novo prédio da Câmara de Vilhena não param.

Além de gastar R$ 2,5 milhões com a reforma e ter aprovado um aditivo de R$ 350 mil para instalar espelho e telhas de isopor, agora os vereadores aprovaram crédito suplementar de R$ 200 mil para aquisição de mobiliário e paisagismo para a sede do Poder Legislativo.

O projeto de lei 5.501/2018, que detalha esta finalidade, foi lido e votado na noite desta terça-feira, 16.

Apesar de a gastança desnecessária no parlamento ser motivo de críticas da sociedade, principalmente pela aquisição de 23 linhas telefônicas (leia AQUI), os R$ 200 mil foi aprovado sem nenhuma discussão ou justificativa em plenário.

REFORMA, ESPELHO E TELHA DE ISOPOR

O valor inicial da reforma e ampliação da Câmara de Vilhena era de R$ 2,5 milhões, mas foi incluído um aditivo de R$ 350 mil em decorrência de algumas alterações na obra.

Ao Extra de Rondônia, o vereador Wilson Deflon Tabalipa (PV), designado presidente da Comissão Especial para fiscalização da obra, explicou: “O espelho da frente do prédio será laminado e as telhas serão colocadas de isopor” pontuou. Ele garantiu que o valor do aditivo está declarado no Tribunal de Contas da União (TCU). Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação