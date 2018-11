Com valor de R$ 117 mil, Câmara de Vilhena marca licitação para aquisição de plantas; 14 fênix e 16 palmeiras imperial na lista

Confira o edital da licitação no final da matéria; vereadores justificaram

Com valor estimado em R$ 117 mil, a Câmara de Vilhena marcou para às 10h (horário de Brasília) de 9 de novembro, a licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de paisagismo.

A empresa vencedora terá que disponibilizar uma variedade de mudas e plantas e colocá-las em locais específicos conforme o projeto da reforma do prédio do Legislativo.

Conforme o edital, vários itens (e as quantidades) fazem parte da lista de plantas que foram aprovados pelo presidente da Casa de Leis, Adilson de Oliveira (PSDB).

A estimativa de gastos é a seguinte: R$ 3,6 mil com 50 buxinhos, R$ 4 mil com 14 fênix, R$ 42 mil com 2.000 metros de grama esmeralda e R$ 41 mil com 16 palmeiras imperial, entre outros.

De acordo com a justificativa apresentada pelos vereadores, “o paisagismo não é apenas a criação de jardins através do plantio desordenado de algumas plantas ornamentais, é uma técnica artesanal aliada à sensibilidade, que procura reconstituir a paisagem natural dentro do cenário devastado pelas construções. A criação de jardins internos (paisagismo de áreas internas) comprova a necessidade do ser humano em manter-se ligado à natureza”.

Em 16 de outubro passado, os vereadores aprovaram, por unanimidade, os gastos de R$ 200 mil, além de paisagismo, também com aquisição de mobiliário. Relembre AQUI

MAIS DE R$ 3 MILHÕES NA NOVA CÂMARA

Com a reforma geral do prédio, o Legislativo confirmou – até o momento – mais de R$ 3 milhões em gastos. Relembre AQUI

>>> VEJA EDITAL ABAIXO:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa