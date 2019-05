Entre os dias 16 e 18 de maio policiais militares da sede do 3º BPM de Vilhena, participaram do Programa de Treinamento e Nivelamento de Conhecimentos em Cinotecnia (treinamento com cães), no 4º BPM em Cacoal.

A Cinotecnia é uma ciência em que se estudam anatomia, comportamento, psicologia e fisiologia dos cães. O curso visa principalmente habilitar os participantes quanto à técnica do emprego policial do cão, além de trabalhar para a capacitação para desenvolver o adestramento e emprego do animal nas diversas missões de preservação da ordem pública, bem como zelar pelo cuidado com o cão e de seu ambiente.

O treinamento, ministrado pelo cinotécnico Ezequiel Bertolino, inspetor da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu (PR) e Membro da Federation Cynologique Internacionale- F.C.I (Belgique), buscou atender as necessidades de qualificação profissional.

Durante o nivelamento de conhecimentos, os policiais Sargento PM Rozária e Cabo PM Saraiva aprimoraram o conhecimento junto a outros profissionais de segurança pública que já trabalham com a utilização de cães no serviço policial.

Entre aulas teóricas e atividades práticas, as disciplinas ministradas aos policiais militares de Rondônia foram “Técnicas de Seleção de Cães para a Atividade Policial Militar”, que tem como objetivo distinguir a melhor escolha do filhote para cada atividade fim e realizar a socialização e ambientação dos impulsos de caça em ambientes externos; “Mantrailing”, para o aperfeiçoamento do cinotécnico na formação de um cão farejador para busca de desaparecidos, aprendendo a ler, interpretar e entender seu cão na trilha e, por fim; “Condução e Trilha”, onde o cão de mantrailing discriminador de odor é uma ferramenta especializada, treinado para seguir a trilha de odor de um indivíduo vivo.

Os colaboradores Argamazon, Art Fio, Clínica Veterinária São João, Agrivet e Espaço Animal contribuíram significativamente para que fosse possível a atualização dos militares. A participação dos policiais faz parte do projeto para a futura implantação do canil e utilização de cães no serviço policial no âmbito do 3º BPM, o que vai abranger toda a área do Cone Sul.