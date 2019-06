Nesta semana, a deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Rosangela Donadon (PDT) anunciou uma emenda no valor de R$ 500 mil reais para aquisição de kits para gestantes, que fazem parte do Programa Mãezinha Rondoniense.

Em seu primeiro mandato, a parlamentar entregou quase 400 kits que foram distribuídos entre as cidades de Pimenteiras, Cabixi, Corumbiara e Chupinguaia. Os kits foram entregues pelos Centros de Referência de Assistência Social de cada município,juntamente com a deputada Rosangela.

Na oportunidade, a deputada cobra do Governo a desburocratização do Programa, agilizando o processo e entrega para que as mamães, que se enquadram para serem contempladas, recebam o kit no tempo certo.

Rosangela também destaca que o projeto Mãezinha Rondoniense tem como objetivo motivar a realização das consultas do pré-natal, uma vez que a gestante deve estar com as consultas em dia. Além de valorizar as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento.

“Existem muitos casos de gestantes em situações veneráveis, e os kits irão garantir mais segurança para a chegada da criança”, disse a parlamentar frisando que o enxoval é composto por travesseiro, jogo de lençol de berço, banheira, fraldas de pano e descartáveis, pagãozinho, macacão, camiseta, toalhas, bolsa, sabonete, entre outros.

“Gestantes das sete cidades do Cone Sul, que se enquadrarem dentro do programa serão beneficiadas com os enxovais”, concluiu Rosangela.