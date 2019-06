O deputado Cirone Deiró (Podemos) usou a tribuna na última terça-feira 11, para enaltecer o desempenho dos deputados estaduais e dos indicados pelo governador para ocupar cargos públicos na administração de Rondônia.

Deiró falou do fortalecimento do Legislativo, ao exigir o que está estabelecido na Carta Magna, e dos indicados que foram submetidos aos questionamentos e demonstraram capacidade para comandar as pastas a eles propostas.

O parlamentar frisou ainda que os três poderes saem vitoriosos deste episódio, destacando o papel importante do governador Marcos Rocha em todo o processo.

DIA DO EVANGÉLICO

O parlamentar também fez elogios ao deputado Marcelo Cruz, que anunciou mais uma ampla ação em Porto Velho de assistência social e de adoração a Deus, no dia do evangélico. As atividades, entre elas atendimento odontológico, estão programadas para ocorrer na próxima terça-feiraa 18, feriado estadual, no parque da cidade. Cirone Deiró aproveitou para felicitar todos os evangélicos do Estado.