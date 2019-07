O imbróglio envolvendo a retomada do asfaltamento da RO-370, a “Rodovia do Boi”, no trecho de Corumbiara a Vitória da União (leia AQUI), deve ter desfecho nos próximos dias.

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) manteve contato com o diretor-adjunto do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), engenheiro Diego Auler, e foi informado que na terça-feira (2) a empresa até então responsável pela obra, a WJC Construtora, protocolou pedido de rescisão de contrato, alegando não ter condições de retomar a obra.

Dessa forma, a segunda colocada no processo licitatório, a Meta Serviços e Projetos Ltda, deverá ser convocada para assinar contrato.

O engenheiro Diego Auler destaca que o DER notificou a empresa WJC por não cumprir o prazo de retomada as obras, e que por isso a empreiteira solicitou rescisão de contrato. “O diretor-geral, coronel Erasmo Meireles e Sá, está cumprindo a legalidade e aguardando os ritos para a anulação do contrato”, argumentou.

Ezequiel Neiva explica que o pedido de rescisão de contrato foi o primeiro passo para solucionar o reinício do asfaltamento. Disse que o jurídico do DER está analisando o pedido de rescisão, e assim que a anulação for concretizada o DER poderá executar a manutenção da rodovia no trecho então contratado. “Depois é aguardar a documentação para assinar a ordem de serviço com a segunda classificada, a qual já manifestou interesse em executar a obra”, observou o parlamentar.

O deputado disse ainda que o diretor-geral do DER solicitou aos técnicos do Departamento celeridade para que a segunda colocada possa ser convocada. “Pedimos a compreensão dos moradores de Corumbiara e Vitória da União. A ‘Rodovia do Boi’ é uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária de Rondônia. Logo o asfaltamento será retomado”, frisou o parlamentar.