O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) prestigiou neste sábado, 6, o aniversário de 100 anos de Francisco Souza Lima, pioneiro no município de Corumbiara.

Francisco comemorou centenário ao lado da esposa, Laurinda, dos filhos: Dionísio, Lurdinha, Dezinha, Valdira, Neuza e Bugre da 04 (ex-vereador); dos sobrinhos, netos, bisnetos e até tataranetos.

Neiva disse que Francisco deu sua parcela de contribuição para o desenvolvimento de Corumbiara. “Ele chegou à região em 1980, vindo do Sul da Bahia, quando Corumbiara iniciava sua formação. Homem do campo, trabalhou muito. Tem um legado neste município. E fazer 100 anos de idade não é para qualquer um”, elogiou o deputado.

A festa ocorreu no barracão da Linha 04 (3º Terceira Eixo) contou com centenas de convidados. O ex-vereador Gedeon, de Colorado do Oeste, é um dos sobrinhos de Francisco. Gedeon conta que o aniversário contou com parentes de amigos de vários municípios do Cone Sul.

Gedeon explicou que o tio está acamado devido a uma fratura no fêmur, sofrida num acidente doméstico. “Mesmo assim ele fez questão de questão de comemorar a data centenária”, destacou.