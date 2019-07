Em sua visita à redação do Extra de Rondônia no final da semana passada, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), além de falar de suas ações em prol dos municípios do Cone Sul (leia AQUI), também avaliou a administração do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Ele iniciou concedendo nota de 8.5 ao prefeito pelas atividades no período de um ano à frente da administração vilhenense.

Disse que Eduardo merece um segundo mandato para consolidar os projetos hoje implantados e considerou “sábia” a decisão do prefeito em mandar executar um projeto arquitetônico com o objetivo de planejar o município de Vilhena.

SUPEROU EXPECTATIVAS

Para o parlamentar, Japonês é um prefeito novo no poder público e que ajustes são naturais e necessários na administração pública. “Mas está próximo da excelência. Faltam pequenos ajustes que tem que fazer. Em um ano, Vilhena melhorou muito. Mesmo eu dando essa nota de 8.5, Japonês superou as expectativas. Imagina você pegar uma pessoa que nunca mexeu com a política e ir para uma nova eleição? Mas como bom administrador, conseguiu sanar o setor financeiro da prefeitura, garantindo crédito na cidade. Hoje, os senadores, os oito deputados federais, o governador e o vice, e maioria dos deputados estaduais, acreditam e são parceiros da administração”, observa.

VILHENA PARA O FUTURO

Ao comentar o projeto chamado de “Vilhena para o Futuro”, executados por arquitetos e urbanistas do escritório Jaime Lerner, de Curitiba, Luizinho afirmou que a ideia do prefeito é deixar o projeto para que os administradores futuros saibam o que é necessário fazer, com cada obra no seu tempo.

“Eduardo está com a visão para o futuro. São propostas magníficas. Uma delas trata de cuidar o cinturão verde de Vilhena, porque aqui é um solo arenoso, que com muita facilidade pode-se tornar erosão e trazer graves problemas ambientais. Outra coisa importante é o crescimento vertical, já que Vilhena tem que parar de se espalhar. A cidade tem que subir. Desse jeito você tem uma cidade grande, num espaço menor e as pessoas estão mais perto dos serviços públicos. A ideia é limitar loteamentos. Hoje há bairros em Vilhena que para chegar na cidade é praticamente uma ‘viagem’. O que é mais importante do projeto é o planeamento como um todo visando um funcionamento melhor do atendimento. Isso é pensar no futuro. Tem que reconhecer que essa medida do prefeito é sábia”, garante.

AJUSTES NECESSÁRIOS

Contudo, Luizinho também analisou o que chamou de “pequenos ajustes”. Ele citou a saúde pública como o setor que merece mais atenção.

“Esse 1.5 que falta para o prefeito ter 10 de nota, é devido aos pequenos ajustes. Há uma parceria com o sistema prisional para ajudar na limpeza da cidade, por exemplo. Faltam também ajustes no setor de saúde pública, que ainda não foram feitos porque falta a questão financeira, além de melhorias de nossas estradas rurais. Neste quesito, o prefeito já está comprando R$ 15 milhões em máquinas para fazer essas melhorias. Não estou aqui desmerecendo nenhum ex-prefeito, cada um fez sua parte. Mas muitos setores melhoraram com a administração de Eduardo Japonês. Ele entrou no início de julho de 2018 e agora começou a dar resultados. Ele mereceria mais um mandato para consolidar esses projetos que hoje estão sendo implantados”, afirmou.

O parlamentar concluiu dizendo que desconhece qualquer tipo de corrupção no governo de Eduardo Japonês, e espera que continue assim. “Está no caminho certo”, encerrou.