@@@ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

A Câmara de Vilhena realiza, nesta terça-feira, 23, na sala de reuniões da presidência da Casa de Leis, sessão extraordinária para deliberar vários projetos de leis. Como é praxe, não há informações pertinentes a cada matéria, apenas os números à qual remete. Pior: a sessão, que inicia às 9h, nem foi divulgada à imprensa, apenas o Extra de Rondônia teve acesso à notícia. Vamos aguardar o Legislativo explicar certinho a que se referem os projetos de Leis números 5.609, 5.636, 5.649, 5.656, 5.667, 5.676, 5.683, 5.684, 5.685 e 5.686/2019, Projeto de Decreto Legislativo 024/2019 e Projetos de Resoluções 025 e 026/2019.

@@@ VILHENA NO TOPO DO FUTEBOL DE RO

O Vilhenense, time que representa a “Cidade Clima da Amazônia” na categoria sub-17, está classificada para a final do rondoniense de forma antecipada ao derrotar, pelo placar de 1 a 0, o Real Ariquemes neste domingo, 21. O vice-presidente da Federação Rondoniense de Futebol, Natal Pimenta Jacob, comemorou o resultado através das redes sociais e parabenizou toda a diretoria, comissão técnica e atletas do Vilhenense pelo excelente resultado.

@@@ LAGOA AZUL

A Prefeitura de Vilhena, que acompanhou desde o início o possível crime ambiental na Lagoa Azul, visitou o local nesta semana e constatou que a natureza se encarregou de limpar o ponto turístico após dois meses do desastre. Cristalina, a água está repleta de peixes, e a mata, ao redor, vibrante. Em contato com o Estado, responsável pela área, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) revela que análises constataram que não houve contaminação da água, nem negligência por parte do agricultor vizinho.

@@@ QUEREM DINHEIRO PÚBLICO

Três entidades privadas solicitaram à prefeitura de Vilhena dinheiro público. A Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) apresentaram ofícios ao prefeito Eduardo Japonês (PV) e requisitaram, na forma de “cooperação técnica”, valores de R$ 36.275,00, R$ 200 mil e R$ 60 mil, respectivamente. O mandatário, é claro, acatou e pediu aos vereadores a aprovação dos repasses, mas, antecipou-se e determinou à sua equipe de Administração que agilize a liberação dos procedimentos. Pelo jeito, está sobrando dinheiro na prefeitura!

@@@ NÃO DEU CERTO

Após reportagem do Extra de Rondônia, o caso virou polêmica em Vilhena, uma vez que se analisa a questão moral da prefeitura repassar dinheiro público a estas instituições privadas. Os projetos estão em análise na assessoria jurídica da Casa de Leis, mas, pelo andar da carruagem, não devem ser aprovados. Por enquanto, está confirmado que um deles, o da ACIV, que quer dinheiro na condição de “apoio” para a realização da Rondônia Rural Sul, deve ser reprovado em plenário ou mesmo ser retirado da pauta. Advogados do Legislativo constaram direcionamento e pediriam a rejeição do projeto (leia mais AQUI). Além domais, vereadores ouvidos pelo Extra de Rondônia também já anunciaram que são contrários. O mais irônico desta história é que antes a ACIV era contrária a qualquer repasse de dinheiro público a entidades privadas (leia AQUI). Hoje mudou de opinião. Os três projetos de leis devem ser votados na Casa na primeira sessão ordinária do segundo semestre, em 6 de agosto.

@@@ MÃOZINHA!

Falam por aí que o projeto que prevê o repasse à ACIV tem uma “mãozinha” do secretário municipal de agricultura, Éloi Maria, que também é vice-presidente dessa entidade empresarial. Falácias da oposição!

@@@ SEBRAE

Já o Sebrae quer R$ 200 mil para “fomentar o empreendedorismo”. O prefeito de Vilhena mandou projeto de lei 5.679/2019 ao Legislativo, alegando que é necessário para que o Executivo “possa formar parceria para fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas de Vilhena por meio de ações que contemplem os quatro eixos prioritários de atuação”. Uau!

@@@ NA CARA DURA

E, é claro, todo repasse de recurso tem que ter a tal “mãozinha” de alguém. Antes que o projeto do repasse de R$ 200 mil ao Sebrae seja lido em plenário semana passada, o presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (PV), recebeu a “encantadora” visita do superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, que, aliás, já foi governador do Estado de Rondônia. Na reunião, Pereira pediu agilidade ao vereador na aprovação do referido projeto. Ninguém sabe ainda o quê Ronildo Macedo pensava quando o pedido era feito, uma vez que os próprios vereadores, deputados e o secretário de saúde, sabem que Daniel (que nasceu politicamente na cidade de Cerejeiras), quando governador no mandato de 8 meses em 2018, não possibilitou o pagamento de nenhuma parcela à UTI de Vilhena, que era obrigação do governo (Relembre AQUI e AQUI).

@@@ NA CARA DURA II

E, ainda, Pereira acha que tem moral de intermediar repasse financeiro da prefeitura de Vilhena? Rapaz, são coisas que os representantes da população – neste caso prefeito, vereadores e deputados – devem levar em consideração ao analisar esses projetos de forma séria e comprometida com a população. Vilhena, o Brasil, atravessa por um momento difícil e não pode-se gastar dinheiro público facilmente. Aliás, a pedido de Japonês, os vereadores aprovaram dívida de até R$ 70 milhões da prefeitura junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para obras de asfalto. É uma comprovação que a prefeitura não tem recursos para ficar gastando em situações supérfluas.

@@@ PALESTRANTE

E parece que o homem estará nesta segunda-feira, 22, em Vilhena. Pereira é um dos palestrantes da abertura do Fórum Municipal de Educação e terá como tema “Transformando a Educação em Rondônia: Educação Empreendedora”. Gostaríamos, mas não é possível colocar aqui um emoji rindo tanto até chorar. Mas se o assunto fosse “Transformando a Saúde em Rondônia”, aí nós pagávamos para assistir essa palestra maravilhosa. Só que não!

@@@ SAÚDE E CAVIAR

Falando em saúde: alguém sabe dizer se ainda continuam as conhecidas blitz noturnas que os vereadores de Vilhena acostumavam fazer em 2017 no Hospital Regional de Vilhena? Está parecendo aquela frase da música de Zeca Pagodinho: “Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Aliás, nem falar mais se fala.

@@@ ESCOLA NO EMBRATEL

As obras da futura escola municipal do bairro Embratel, em Vilhena, começaram no primeiro semestre deste ano e estão a todo vapor. A nova unidade está sendo construída na avenida Florianópolis, no setor 26, quadra 09. Serão 5 salas de aula que beneficiarão em torno de 250 alunos do ensino fundamental, com previsão de conclusão ainda para 2019.