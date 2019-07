O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), avaliou como produtivo os sete primeiros meses de mandato à frente do Legislativo.

Eleito com 1.185 votos nas eleições de outubro de 2016, ficando como terceiro mais votado entre os 13 parlamentares, Macedo disse ao Extra de Rondônia que neste período o trabalho tem sido harmônico e respeitoso entre os vereadores, com discussões, mas voltadas à melhoria da sociedade. “Há contrariedade nos posicionamentos, mas isso faz parte das ações democráticas do parlamento. Todos somos companheiros”, explica.

Entre as ações importantes destes sete meses, o vereador destaca a realização do concurso público da Câmara e a convocação dos candidatos aprovados, o que motivou elogios de membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) (leia AQUI). “Na opinião do TCE, a Câmara de Vilhena é referência em nível de país”, frisou.

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CASA

Outras proposituras de relevância são referentes à valorização dos servidores da Casa de Leis. Na sessão extraordinária desta terça-feira, 23, dois projetos de resoluções foram aprovados por unanimidade: o primeiro, de número 025/2019, regulamenta a concessão de gratificação por curso de estudo adicional ou especialização e, o segundo, de número 026/2019, regulamenta a concessão de gratificação especial. “Neste caso, o servidor receberá até 20% de aumento percentual por cada especialização. A prefeitura já conta com essa lei, e agora é estendida à Câmara”, observou.

Macedo também destacou o trabalho de restruturação da lei orgânica, que está em andamento, e a digitalização de mais de 5.000 leis que fazem parte do arquivo da Casa. Também anunciou a instalação de uma biblioteca pública (que servirá como apoio a estudantes) e a realização de cursos de capacitação e profissionalização dentro do novo prédio do Poder Legislativo.

ECONOMIA

O presidente também anunciou a devolução, até dezembro de 2019 ou janeiro de 2020, de mais de R$ 2 milhões à prefeitura para investimentos nos setores de saúde, educação e esporte, fruto da economia da Casa de Leis neste ano. “As ações de economia vão fazer história em Vilhena. E, tudo isso, graças ao trabalho com responsabilidade, seriedade desta legislatura, sempre pensando na população vilhenense”, avaliou.

CRÍTICAS

Macedo revelou a forma que lida com as críticas a sua gestão. “Recebo as críticas com naturalidade. Faz parte da vida política, e, digo que isso nos ajuda a analisar e melhorar nosso trabalho, como político, cidadão e ser humano”, disse.

RELACIONAMENTO COM O PREFEITO

Porém, o parlamentar foi enfático em afirmar que é aliado da administração do prefeito Eduardo Japonês (PV) e que apoia todas as ações que são de fundamental importância para a comunidade. “Eduardo está fazendo um importante trabalho como prefeito”, finalizou.