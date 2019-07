O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) estará entregando benefícios provenientes das ações desenvolvidas pelo parlamentar em Cerejeiras no dia do 36° aniversário de emancipação política administrativa.

Cerejeiras comemora no próximo dia 05 de agosto, 36 anos. E para festejar a data, a prefeitura organizou uma série de atividades.

A programação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Educação. O evento acontece nos dias 03, 04 e 05 de agosto, no barracão da feira municipal.

Segundo a prefeita Lisete Marth (PV), estão previstas uma série de ações culturais e esportivas, com a presença de autoridades locais, do governador Coronel Marcos Rocha (PSL), deputados federais, deputados estaduais, em especial Luizinho Goebel (PV), que de forma direta contribuiu com várias emendas em benefícios da comunidade cerejeirense.

“Gostaríamos antecipadamente de convidar a toda comunidade para prestigiar nossa programação e participar conosco das atividades em comemoração aos 36 anos do nosso município”, destacou a prefeita Lisete.

Confira programação:

Dia 03 – as 18:00 – Feira de artesanato, gastronomia, sons, cores e sabores. 19:00 – Apresentações culturais diversas, com participação das instituições, entidades civis e religiosas, em especial da Companhia de Teatro de Cerejeiras.

Dia 04 – as 20:00 – Desfile de Miss & Mister Cerejeiras 2019, 22:00 – Show sertanejo.

Dia 05 – as 14:00 – Inauguração de Obras, quadra poliesportiva da escola professora Maria Helena Barreiros, estacionamento do canteiro da Avenida Integração Nacional, reforma e ampliação da escola Moranguinho Feliz, reforma da biblioteca municipal, construção de ponto dos motoristas de fretes, construção de um ponto de táxi e moto táxi, construção de um barracão na Linha 4, entrega de uma pá carregadeira, as 19:30 – culto ecumênico e as 21:00 Show gospel.

A população de Cerejeiras agora poderá usufruir de novas melhorias na educação como da reforma e ampliação da Escola Infantil Moranguinho Feliz. As obras de construção de um barracão na Linha 4 na comunidade do Internacional, construção de um ponto de táxi e moto táxi e a entrega de uma pá carregadeira para a secretaria de obras. Todas as obras estão prontas e serão entregues oficialmente na segunda-feira, dia 05 de agosto às 14h, pelo deputado estadual Luizinho Goebel.

Goebel destaca que as ações beneficiarão toda a população de Cerejeiras e irá contribuir diretamente na vida da comunidade. “É uma grande alegria poder voltar ao município com essa notícia de conclusão das obras que trarão tantos benefícios para a população. Tenho certeza que são melhorias que farão a diferença e proporcionarão mais qualidade de vida aos cerejeirenses”.

O parlamentar enfatizou que, “está realizando um grande trabalho no Estado de Rondônia, estou imensamente feliz por poder contribuir com Cerejeiras através dos benéficos e ações de minha autoria”, ressaltou Luizinho.