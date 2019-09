@@@ AQUI NÃO, XEXÊNIA!

A relação entre o prefeito Eduardo Japonês (PV) e sua base aliada na Câmara de Vereadores de Vilhena foi posta à prova nos últimos dias em virtude da celeuma criada em torno do projeto de negociação de dívidas de R$ 34 milhões com a Ceron. E o Japonês acabou levando uma invertida, mostrando que, no fim das contas, ele não manda no “pedaço”, como muita gente andou achando (leia AQUI).

@@@ NESSE MATO TEM COELHO

Agora, o mistério é descobrir porque esse assunto que andava adormecido de uma hora para a outra despertou fazendo esse barulhão todo. Poucos entenderam como é que essa história da dívida entre o Município e a Ceron, novela que se arrasta há anos, de um momento para o outro, virou um assunto de extrema urgência para o mandatário municipal. Não são poucos os que acham que sai coelho dessa cartola. Sei não, hein?

@@@ VEREADOR ATENTO

Não fosse a iniciativa do vereador Samir Ali (PSDB), que detectou algumas incongruências, o projeto de R$ 34 milhões, que o contribuinte vilhenense pagaria para a Ceron sem reclamar, seria aprovado em plenário sem questionamentos. Agora, o mandatário terá que responder a dois requerimentos do parlamentar, aprovado por unanimidade na última sessão plenária. Pelo jeito, os vereadores estão de “saco cheio” desse negócio do prefeito mandar os projetos faltando 24 horas para a sessão e pedindo urgência na aprovação dos mesmos (leia AQUI).

@@@ ESCAPAMENTOS BARULHENTOS

Motoristas que modificaram seus veículos condicionando escapamentos barulhentos estão com a pulga atrás da orelha. O Ministério Público de Vilhena instaurou procedimento para que autoridades locais ligadas ao trânsito, meio ambiente e segurança pública, inicialmente, orientem os motoristas visando a prevenção e redução dos índices de poluição sonora ocasionados por estes veículos, especialmente no período noturno. Boa iniciativa!

@@@ “MONUMENTO” À OMISSÃO

Alguém aí sabe dizer qual será o destino final do projeto das quase trinta faixas elevadas para pedestres que seriam construídas na cidade? Faz mais de ano que essa historinha está rolando, não fizeram nem meia-dúzia de faixas – que inclusive estariam fora do padrão oficial – e a coisa acabou ficando esquecida. Sobrou a placa da obra, fixada na esquina das avenidas Presidente Nasser e Tancredo Neves, como um monumento a irresponsabilidade de executores e omissão dos fiscalizadores (leia AQUI).

@@@ INCOMPLETA E PERIGOSA

A pavimentação da Avenida Rondônia é, sem dúvida, uma grande conquista dos moradores e comerciantes. Porém, tem muita gente achando que a via ficou perigosa e que está faltando alguma coisa. E falta mesmo: sinalização. Aliás, para variar, o Município realiza obra de pavimentação e entrega incompleta, coisa corriqueira na cidade.

@@@ DEFUNTO À VISTA

Só que é ilegal. Senão vejamos o que diz o artigo 88 do Código Brasileiro de Trânsito: “Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação”. E aí, algum vereador se habilita a exigir tomada de providências, ou como sempre teremos que esperar o defunto aparecer primeiro?

@@@ NA BRIGA PELO PSL EM VILHENA

Nota na coluna “Opinião de Primeira”, publicada nesta semana pelo jornalista Sérgio Pires, da capital, anunciou que o grupo do governador Marcos Rocha (PSL) está tecendo uma “costura” em Vilhena que pode movimentar significativamente o xadrez da política local. Segundo o articulista, a movimentação de bastidores trata de trazer o deputado Luizinho Goebel (PV) e o prefeito Japonês para o PSL, visando minar as forças do empresário Jaime Bagatolli dentro da legenda, em âmbito local. O jornalista garante que a fonte é “quente”, mas a notícia minimiza bastante a posição do deputado do PV em âmbito regional, dando a entender que sua influência e liderança política é restrita a Vilhena.

@@@ ÁGUA E ÓLEO

A notícia também inclui no cenário o secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, filiado ao PSL e sogro de Luizinho, na amarração política. A informação surpreendeu muitas pessoas em Vilhena, e foi tida como especulação. O arranjo pode até ter sido tentado, mas é difícil imaginar, mesmo porque cria uma situação complicada para Luizinho, posto ser ele patrono político do Japonês. Explicando: tanto Padovani quanto Japa têm pretensões de disputar a sucessão municipal, portanto colocar ambos no mesmo partido pode até ser uma solução, mas tende muito mais a se tornar problema.

@@@ INFLUENTE

O jornalista é um dos mais influentes e bem informados de Rondônia, por isso sua nota deve ser levada em consideração, independente dele ter errado a quantidade de mandatos que o deputado Luizinho Goebel acumula na Assembleia Legislativa – são quatro, e não três como foi escrito. O colunista também equivocou-se quanto a filiação partidária do prefeito de Vilhena, que não é do PSDB, mas sim do mesmo PV de Goebel.

@@@ APOSTA DE RISCO

Também é de se estranhar, para quem está no Cone Sul acompanhando o dia-a-dia da política regional, porque o deputado deixaria de lado todo o trabalho que construiu ao longo de muitos anos para estruturar um rede político-partidária em todo o Cone Sul e na Zona da Mata por um projeto fixado apenas em Vilhena, e motivado por uma situação de confronto entre o governador e o empresário Jaime Bagatolli. Luizinho tem compromissos e aliados em diversas cidades da região, e é difícil acreditar que ele abriria mão de todo este legado apenas para atender a um capricho de Marcos Rocha. Goebel tem experiência política e de bastidores para se aventurar desta forma. De qualquer maneira, por ter sido repercutida a partir de um colunista político de peso, é um assunto ao qual se deve ficar atento, mas apostar que este projeto pode se tornar realidade é algo de altíssimo risco.