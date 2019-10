O autônomo e militante do PSDB, Antônio José de Oliveira Júnior, o popular Júnior Pintor, voltou a fazer duras críticas contra a classe política da cidade, desta vez focando a Câmara de Vereadores, que na noite da última terça-feira, 1, aprovou projeto de Lei que estabeleceu mudanças na cobrança do IPTU, com redução de 45% no tributo para casos específicos (leia AQUI).

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 3, Junior Pintor disse que o Poder Legislativo se assemelha a um mero criado do prefeito, aprovando tudo que Eduardo Japonês (PV) manda para a Câmara. “Eles não trabalham para o povo, mas sim para o prefeito”, dispara o tucano.

Junior considera que o projeto apresentado pelo prefeito para diminuir o valor do tributo em algumas situações é “malandragem”.

“Ele já havia levado uma invertida com o aumento que estabeleceu meses atrás, que graças ao Ministério Público foi adiado para o ano que vem, e agora quer fazer média com a população, fingindo ser bonzinho. E os vereadores, que estão a serviço dele, embarcaram nesta onda”, afirmou.

Ele não poupou nem o vereador Carlos Suchi (PODE), que se absteve de votar a matéria. “Ele tinha era que ter feito um pronunciamento mais contundente sobre o assunto, para tentar mudar o posicionamento de seus colegas, e não ficar encolhido, apenas se abstendo de votar”, observa.

Para o autônomo, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura atuam como se fosse uma espécie de “circo municipal, mas os palhaços somos nós”.

Ele também destaca que no novo projeto as taxas continuam elevadas, caso da COSIP. “É só maquiagem, esse pessoal todo trabalha contra o nosso povo”, declarou.

Junior também critica vereadores que usam a tribuna para defender o prefeito. “Tem que defender o povo que está desassistido”, assevera. Ele prevê que agindo desta forma os vereadores vão “levar o troco da população, nas eleições do ano que vem”.

LÂMPADAS LED

Na mesma ocasião, Junior Pintor comentou a iniciativa da Energisa em substituir parte das lâmpadas de iluminação pública por outras mais modernas, de led. “Vão colocar dois mil pontos, mas em Vilhena há 16 mil, o resto vai continuar ruim. E o prefeito vive elogiando esta empresa, faz acordo a toque de caixa para pagar milhões de dívidas que podem ser contestadas, e não exige da Energisa investimentos de extensão de rede, fazendo com que muitos vilhenenses da periferia tenham que usar ‘rabichos’ para poderem ter pelo menos um bico de luz em casa, uma verdadeira vergonha”, finalizou.