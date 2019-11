No dia 15 de dezembro Corumbiara será palco de mais uma ação social, com a 12ª edição do Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital de Amor da Amazônia, em Porto Velho.

A programação que antecede o evento começa no dia 14, com o 4º Baile Social, animado por Meire Cabianchi e Banda. Ingresso R$ 20,00 e mesa R$ 100,00.

No dia 15, estreia primeira Taça Direito de Viver – futebol masculino e feminino. Além de leilão de prendas e almoço com churrasco e leilão de gado.

Churrasco:

Espeto com 3 quilos – 40,00

Almoço:

Porções

Arroz – R$ 5,00

Carne Assada – R$ 5,00

Maionese – R$ 4,00

Farofa – R$ 4,00

Salada – 2,00

Torneio de Futebol masculino e feminino terá premiação de R$ 1 mil, distribuído entre os primeiros e segundo colados das duas categorias. Informações – 9 8418-7999, Ciconello e equipe. O evento acontece na igreja Matriz.