A clínica de estética Arte de Cuidar está oferecendo em Vilhena um tratamento diferenciado para cicatrizes causadas por estrias. Com uso do striort, o procedimento é baseado na medicina ortomolecular que regenera e estimula a produção de colágeno e elastina na região afetada.

A fisioterapeuta Angélica Carolina Mathias Labajos explica que a estria surge devido ao rompimento de fibras, que quando submetidas aos métodos tradicionais, como o tratamento com agulhas, deixam diversas manchas na pele.

“Isso acontece porque as cicatrizes ficam em uma região quente, e em alguns casos, o agulhamento acaba manchando a pele, e se torna pouco vantajoso para o cliente, devido à demora”, pontuou.

Labajos detalha que o tratamento ortomolecular é um método que não utiliza agulhas. “Com o procedimento do striort, o cliente tem o resultado quase que imediato, sendo realizados uma vez ao mês e com uma melhora bem grande, pois baseia-se no preenchimento da estria”.

Segundo a profissional, os produtos usados não são convencionais, sendo dermocosméticos com alta potência para permear a pele, isso através do estimulo de um aparelho a vácuo, e com aplicação de indutor de colágeno. “A intenção é fazer um preenchimento, trazendo a vascularização de novo para a região”.

O tempo de tratamento é de três meses, embora varia de acordo com cada organismo, pois há cliente que com apenas uma sessão já atinge o resultado esperado.

Para o início do procedimento é feito uma avaliação, e não é qualquer pessoa que pode realizar, ficando vedado a gestantes e lactantes, pelo uso dos produtos que entra diretamente na corrente sanguínea.

O tratamento é realizado por área, e tem todo um acompanhamento da clínica. Para quem quiser fazer uma avaliação e conhecer mais sobre o striort, a Arte de Cuidar está localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 3461 – Jardim América, em frente a padaria Bom Sabor, e atende pelos telefones (069) 9-9274-7839 / 3321-4836.