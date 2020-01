A prefeitura de Vilhena gastou exatos R$ 324.213,00 com diárias em 2019.

Esse é o gasto atingido pela gestão do prefeito Eduardo Japonês (PV), que está há mais de 1 ano e 6 meses à frente da administração do município.

O valor é revelado pelo site do Portal da Transparência, plataforma pela qual o contribuinte pode acompanhar os gastos das contas públicas do município.

As diárias de viagem são recursos que a prefeitura repassa para agentes públicos que estejam exercendo alguma atividade de “interesse” público fora da cidade.

A maioria das justificativas menciona reuniões com parlamentares, tanto na esfera estadual e federal, visando benefícios para o município. As diárias contemplam valores para o custeio de transporte, alimentação e hospedagem

Contudo, o Portal também revela o valor das diárias que o prefeito solicitou: R$ 58.245,00.

Neste valor está incluído viagens para Porto Velho, Brasília (DF), Curitiba (PR) e até São Paulo (SP). Numa das viagens, em agosto de 2019, na “Terra da Garoa”, Japonês visitou a cidade de Tupã, onde ele nasceu (leia mais AQUI).

Ele argumentou que foi até a cidade paulista para conhecer a produção agrícola desenvolvida pelos pequenos produtores rurais.

TÊM QUE VIAJAR, DIZ PREFEITO

Entretanto, ao solicitar R$ 58.245,00, parece que o mandatário não está nem aí com a opinião da sociedade quando o assunto é gastança com diárias.

Em recente evento realizado no auditório da prefeitura de Vilhena, Japonês incentivou e orientou os vereadores a viajarem a Brasília, ignorando as críticas. “Não tenham medo de críticas; vocês têm que viajar”, disse o prefeito aos parlamentares perante um auditório lotado de autoridades da região do Cone Sul (leia mais AQUI).

DIÁRIAS PARA SECRETÁRIOS

O Portal da Transparência também revela que Ricardo Zancan, é o secretário municipal que mais gastou diárias na prefeitura de Vilhena.

Ele solicitou R$ 19.400,00 para viagens, entre outros destinos, a Porto Velho, Brasília (DF), Curitiba (PR) e Campinas (SP). Neste último, que aconteceu entre 05 e 06 de dezembro, ele justificou a viagem dizendo que “vai a serviço do município para visita técnica a Bioware Tecnologia – sobre recuperação energética de resíduos”.

A secretária municipal de educação, Vivian Repessold, pegou R$ 12.150,00 em diárias.

O Portal da Transparência, que explica que “Aqui encontram-se os servidores com diárias a serviço do Município de Vilhena”, não registra diárias em nome do secretário municipal de saúde, Afonso Emerick.