@@@ ANO “COMEÇA”

Após um longo e arrastado janeiro, finalmente o ano político deve iniciar nesta semana, com eventos que marcam o momento. Caso da primeira sessão ordinária do derradeiro ano da atual legislatura de Vilhena, assim como a realização de encontro multipartidário que dá o pontapé inicial à sucessão municipal.

@@@ EM XEQUE

No primeiro caso, quanto ao Poder Legislativo vilhenense, a retomada das atividades de plenário no ano final deste mandato vem acompanhada de frustração. Não será ainda agora que os contribuintes vilhenenses vão ter oportunidade de conhecer e avaliar o investimento milionário feito para a reformulação total da sede do Parlamento, apesar das garantias do presidente da Casam Ronildo Macedo (PV), de que a obra é de primeira qualidade.

@@@ FALTA MOBÍLIA E FACHADA

Traduzindo: a sessão de abertura do ano ainda será feita no auditório da prefeitura, posto que a obra está pronta, mas agora ainda faltam móveis e fachada. Só para lembrar: a reforma e ampliação da Câmara de Vereadores de Vilhena deveria ter sido concluída há mais de um ano, e os gastos com a iniciativa já passaram dos R$ 5 milhões.

@@@ DOS 13, APENAS 11

Outra situação que se arrasta desde o início da legislatura, e deve se manter até o final, é o fato de que ao longo de todo o período Vilhena nunca teve a Câmara atuando com formação completa. Traduzindo: temos uma Casa de Leis com treze ocupantes no papel, mas na realidade apenas 11 deles exerceram de fato o mandato.

@@@ SALÁRIO MENSAL NA CONTA

Vanderlei Graebin, reeleito da gestão anterior e encalacrado com a Justiça, compareceu apenas a duas sessões, sendo depois barrado pela Justiça. Marcos Cabeludo, outro reeleito, jamais colocou o terno para participar de qualquer ato formal exercendo a função. E o salário de ambos continua caindo na conta todo mês, graças aos mistérios e complexidades que regem o sistema jurídico-legal deste país.

@@@ “SOPA DE LETRINHAS”

O outro assunto político da semana é o encontro de vários partidos políticos que buscam união para atravessarem juntos o processo eleitoral municipal em muitas cidades de Rondônia. A frente partidária poderá agregar mais de meia dúzia de legendas, e só vale para as eleições majoritárias. PSDB, DEM, PL (ex PR) PSD, PRP, Republicanos (ex PRB) e Solidariedade compõem a “sopa de letrinhas” da iniciativa, e lideranças locais e estaduais destas siglas estarão em Vilhena na sexta-feira 07, promovendo um grande encontro.

@@@ CARREGANDO BATERIAS

E o que é que o prefeito Eduardo Japonês tem a ver com tudo isso? Nada, ele tirou uns dias de licença para recarregar as baterias. Segundo informações, o “Japa” está na praia, enquanto boa parte de Vilhena, com as últimas chuvaradas e com a situação de muitas ruas da periferia, mergulha na lama.

@@@ CASO BIZARRO

Encerrando a conversa: crimes ocorridos esta semana e noticiados no Extra de Rondônia dão conta que uma das raízes da criminalidade permanecem firmes, apesar do discurso do governo federal, a reincidência. Um dos casos é bizarro: os criminosos foram presos de manhã numa cidade vizinha, foram soltos em seguida e a tarde estavam aprontando aqui em Vilhena. Este é o princípio que rege o setor de Segurança Pública.