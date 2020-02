Autor de vários requerimentos aprovados pela Câmara de Vereadores em setembro do ano passado em busca de promover o pleno esclarecimento das relações entre a administração municipal de Vilhena e a Energisa ao longo do tempo (leia mais AQUI), o vereador Samir Ali (PSDB) comentou com a reportagem do Extra de Rondônia a nova tentativa de gestores municipais e a direção da empresa buscando negociação entre as duas partes (leia mais AQUI).

Na ocasião, ele revelou qual foi a resposta da prefeitura aos requerimentos apresentados naquela época.

As iniciativas do vereador acerca desta questão foram aprovadas na sessão ordinária do Legislativo vilhenense realizada na noite de 10 de setembro do ano passado.

As inquirições de Samir eram várias, e as respostas poderiam deixar a situação plenamente esclarecida à população e até mesmo a detentores de cargos eletivos, no entanto as respostas apresentadas não produziram avanços neste sentido.

Ao Extra de Rondônia, Samir afirmou que, apesar de serem “diretas e contundentes”, as respostas aos seus questionamentos não elucidam a questão.

“Foi dito que a Procuradoria recomendou a revisão de valores, mas também informaram que não há medidas compatíveis com as normas estabelecidas que permita a administração municipal agir quanto a averiguações mais aprofundadas ou mesmo tomar providências no sentido de apurar responsabilidades”, disse o parlamentar.

Segundo Samir, o Executivo municipal deixou evidenciado que qualquer ação neste sentido cabe agora a outras instituições de controle e fiscalização, como o Ministério Público.

“Cumpri o meu papel, e mesmo não ficando satisfeito com as respostas, institucionalmente não tenho mais como avançar”, disse Ali.

Sobre a tentativa de reabertura das negociações, o parlamentar municipal disse ter sido comunicado pelo presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV), sobre a reunião realizada na semana passada entre autoridades municipais e diretores da Energisa.

O vereador prefere aguardar os desdobramentos desta nova etapa acerca da questão antes de comentar qualquer coisa.

“Vou aguardar o projeto que deverá ser encaminhado à Câmara estabelecendo os critérios da negociação, caso ela venha mesmo a se concretizar. Meu posicionamento sempre será buscando o que for correto e melhor para a população, e se esta situação se encaminhar neste sentido terá meu apoio, caso contrário não terá meu voto”, encerrou.