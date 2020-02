O ex-prefeito de Cerejeiras, Kleber Calisto de Souza, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para lamentar e, ao mesmo tempo, agradecer as manifestações de apoio de familiares e amigos pela morte do seu sobrinho, Jefferson Bruno Souza Souto.

Jefferson, de 21 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 12, vítima de acidente de trânsito em Vilhena; era filho de Queula Sonia Santos Souza, irmã de Calisto.

O acidente aconteceu quando o garoto pilotava uma motocicleta pela Major Amarante, sentido Porto Velho, quando escorregou e caiu devido a uma obra não sinalizada de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) (leia mais AQUI e AQUI).

Kleber explicou que seu sobrinho era um rapaz muito querido e dedicado, nasceu em Cerejeiras em 23 de novembro de 1.999 e morava há uns 10 anos em Vilhena

Ele informou que o velório ocorrerá hoje na capela mortuária de Vilhena, a partir das 11h, e o enterro acontecerá às 17h, no cemitério Cristo Rei.

SAAE SE MANIFESTA

Através de sua assessoria de imprensa, o SAAE se manifestou a respeito da tragédia:

“Em razão do triste acidente de trânsito ocorrido na noite desse dia 12 na avenida Major Amarante, em que, infelizmente, faleceu um jovem, o Saae (Serviço Autônomo de Águas e Esgoto) vem a público, em primeiro lugar, se solidarizar com a família. Ao mesmo tempo, o Saae informa que está acompanhando a apuração dos fatos para tomar as providências que forem necessárias”, diz a nota.