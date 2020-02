A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vilhena (Apae) apresentou na última quinta-feira 20, a nova diretoria a frente da unidade, os objetivos da instituição durante o triênio de gestão e as atividades que serão desenvolvidas no decorrer do ano para arrecadação de fundos.

De acordo com o novo presidente, Edson Soares Nogueira, a nova gestão assumiu a associação no ano passado, isso por meio de trabalho voluntário ao público assistido. “Reestruturamos internamente a forma de se prestar este serviço, tentando buscar uma melhora nos atendimentos das nossas crianças”.

Dentre as mudanças estão as metodologias na prestação de serviços, como a inclusão do atendimento clinico associado ao pedagógico educacional. “Entendemos que para se alcançar o pedagógico precisamos buscar uma melhor forma de saúde e vida, por isso o investimento na área clínica da Apae. Não adianta ter um quadro pedagógico excelente e ter uma criança com problemas graves. São essas reformulações que trouxemos para a instituição em 2020”.

Um dos objetivos citados pelo representante é o melhoramento da estrutura clinica com oferta de mais pessoal atuando na fisioterapia, fonoaudiologia, a inserção de aulas de equoterapia, além da construção de uma clínica própria com aquisição de mais equipamentos para os tratamentos. “Nós buscaremos também trabalhar a inclusão de nossos alunos no meio social, de forma que atuem em diferentes seguimentos. A meta é trazer maior envolvimento com a sociedade externa”.

Como atividades para este ano, será promovido o “2º Leilão da Apae”, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, no próximo dia 29 de março, a partir das 11h. “Houveram outros leilões, mas neste formato será o segundo. Com a experiência passada, estamos ainda mais organizados neste ano. O dinheiro arrecadado é especifico para pagamento dos funcionários e área clínica. O foco do leilão é o gado, porém haverá bolo, tábua rústica e outros itens doados pelos colaboradores da causa”, concluiu o presidente.