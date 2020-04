Em Campo Grande (MS), hoje, dia 4, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori, sócia-proprietária dos móveis planejados Mobiliarte, comemora Bodas de Madeira de sua feliz união com o auditor Diogo Salvadori do TCE/MS.

Cinco anos de casamento com certeza faz uma relação ser mais madura. Amor, carinho, atenção, felicidade, respeito e saudades são os sentimentos que compartilho com o casal. Aventureiro, o casal adora viagens para outros continentes. Na foto Diogo e Bruna na África do Sul.

Hoje, dia 4, em Cacoal, comemora aniversário a bonita e elegante amiga juíza do trabalho Ana Maria Rosa dos Santos do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia e Acre. Na foto Ana Maria no Parque das Rosas em Buenos Aires – Argentina, durante roteiro de férias.

Em Cacoal, registrei recentemente no renomado Sicoob Fronteiras o presidente Carlos Biazi do conselho de administração e a diretora de negócios Rosilaine Repiso com os cooperados Clóvis Rossi e o casal Daniela e Roberto Bianchini, que comemora aniversário hoje, dia 4.

Amanhã, dia 5, a empresária Ana Maria Cardoso Gurgacz da Eucatur em Ji-Paraná, festeja aniversário ao lado do esposo senador da república Acir Gurgacz.

Na próxima segunda-feira 06, comemora aniversário o diretor institucional Antônio Carlos do Nascimento da renomada Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho. Na foto Nascimento com a bonita e elegante esposa Dulcinéia Muniz do Nascimento em recente viagem à Europa.

Em Cacoal, no final do último ano, o dinâmico deputado estadual Cirone Deiró entregou homenagem ao diretor geral Davys Sleman de Negreiros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Teconologia de Rondônia (IFRO) campus Cacoal.

