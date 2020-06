Em Cacoal, a sempre elegante advogada e empresária Rosiane Mocelin Gois comemora aniversário neste domingo 14, ao lado do esposo neurologista Leonilto José de Assis. Na foto Rosiane veste um lindíssimo traje social da expertise estilista Linda Von Rondon.

São determinantes para o sucesso das aulas remotas no Colégio Unesc em Cacoal. Nas aulas remotas os princípios seguidos são os mesmos adotados no ensino presencial. Professores e alunos tiveram que ter uma rápida adaptação com a mudança.

Os professores se reinventaram e aprofundaram-se nesse mundo tecnológico. A Unesc tem trabalhado o equilíbrio emocional junto aos alunos do colégio, acadêmicos, professores e prestadores de serviço em todas suas unidades.

As concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, com imperdíveis condições estão com a campanha “Semana dos Namorados”. A entrada da 1ª parcela só em 2021! Na foto a gerente de vendas Rute Mandrick com máscara. Assim como todas as empresas do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, a Fiat PSV segue todas as orientações de prevenção ao covid-19, respeitando também o uso de álcool gel e distanciamento social.

Aumento de 32% nas sobras líquidas do Sistema Nacional mostra a força do cooperativismo financeiro em matéria na revista IstoÉ Dinheiro, que mostra um crescimento exponencial durante os três primeiros meses de 2020.

Na foto o presidente Carlos Biazzi do Conselho de Administração do Sicoob Fronteiras em Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste e Pontes e Lacerda (MT).

A maior loja de decoração e móveis no Estado de Rondônia, a moderna e tradicional Casa & Decoração em Cacoal, está com até 12x no cartão em todos os produtos que oferece de alta qualidade e marcas famosas para qualquer tipo de ambiente, além dos móveis planejados da marca dimare, que conta com uma equipe de projetistas capacitados para desenvolver qualquer projeto sonhado pelos seus clientes. A loja está atendendo seguindo todas as orientações de prevenção ao covid-19. Na foto uma das atenciosas consultoras de vendas no departamento de cortinas e almofadas, feitas sob medida.

Em Cacoal, o jovem casal de engenheiro-civil Camila Ferreira Jorge Pelizaro e Igor Pelizaro com sua empresa Ferreira e Pelizaro Engenharia tem feito sucesso com seus projetos arquitetônicos de edificações, que contam com a sofisticação que o mercado exige, com trabalhos em três dimensões, maquetes eletrônicas e imagens foto realistas para uma noção ainda maior e mais próxima da realidade.

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (CERNIC) precisa de doações, principalmente porque devido a pandemia do covid-19, neste ano não realizará a tradicional “Feira Da Solidariedade”. Colabore e doe o que puder por esta instituição filantrópica em Cacoal.