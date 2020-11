Faltando pouco mais de 30 dias para o Natal, vários comerciantes estão decorando suas lojas e expondo uma variedade de produtos para a data comemorativa.

A empresária Ilda Martins, que atua há mais de 35 anos em Vilhena no ramo de papelaria, material escolar e produtos sazonais afirma estar surpresa com as vendas deste ano.

“Nós não achávamos que a demanda seria tanta e que seria tão bom. Os clientes estão totalmente interessados mesmo com a pandemia. Acredito que por isso as pessoas estão mais focadas em decorar as residências e torná-las um local agradável e festivo”, declarou.

Ilda conta que as expectativas estão altas, inclusive a loja realizou por duas vezes as compras de produtos natalinos devido a rápida saída. “Estamos desde outubro com a venda de artigos natalinos e os destaques tem sido as guirlandas, árvores de Natal, enfeites para mesa e escritório, ou seja, os itens mais básicos”.

Já a empresária Nelci Mariano do ramo de varejos destaca que por mais que o país esteja enfrentando uma crise causada pela pandemia do novo Coronavirus as vendas também tem superado suas expectativas.

“Mesmo com a queda de vendas durante o ano, agora melhorou bastante. Achávamos que não iriamos vender bem, mas tem sido surpreendente. Nós apostamos no Natal e oferecemos uma variedade de enfeites como pisca-pisca, bolas decorativas, guirlandas e roupas para Papai Noel”, detalhou Nelci.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>