Com objetivo de valorizar artistas que produzem música autoral em Rondônia foi realizado em Vilhena entre os dias 27 a 31 de janeiro o “5º Festival de Música Portal da Amazônia”.

O evento foi transmitido através de lives e contou com dez atrações e três oficinas de iniciação musical como contrapartida do projeto.

O organizador do evento Marcio Guilhermon explicou que o festival é um projeto cultural fomentado pela Lei Aldir Blanc por meio do governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), pelo Edital Pacaás Novos – SEJUCEL.

O projeto do festival foi contemplado no EDITAL Nº 80/2020/ Sejucel – Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer/Codec – 1ª Edição Pacaás Novos do Edital de Chamamento Público para Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artísticas e Culturais – Lei Federal 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) no Eixo I : Festivais.

O evento contou com 10 atrações musicais com vários estilos, entre eles, pop , rock , sertanejo e entre as atrações brilharam no palco a cantora Gabi Shima, Arguelho, e as bandas Suzy & Os Galácticos, Orions, Ruama, Reino Abrangente, Máfia Do Rock, Mecrohv, Subpop e Chevy Zero.

Marcio Guilhermon informou que o evento foi transmitido por live para respeitar a quarentena decretada pelo governo de Rondônia devido à pandemia do Covid-19, respeitando assim as normas de segurança para evitar a proliferação da doença, levando cultura para as pessoas na segurança dos seus lares. Além disso, o festival contou com interpretação de libras nas lives do evento.

De acordo com Marcio Guilhermon, a iniciativa de realizar o festival que este ano chegou em sua quinta edição nasceu da sua admiração pela música autoral de Rondônia. “A música local, assim como outras formas de arte, conta e carrega a história e identidade de um povo, e acredito que isso deve ser valorizado e o Festival Portal da Amazônia vem justamente para dar oportunidade para os músicos que produzem trabalhos autorais possam ter oportunidade de tocar e mostrar seu talento”, ressaltou produtor.

Marcio agradeceu a todos os músicos que participaram do evento e ao público que fez desta edição um sucesso. Para se ter ideia o festival alcançou um público em suas lives no Facebook e no You Tube de mais de 80 mil pessoas, e as lives foram compartilhadas 2.366 vezes, e receberam 527 curtidas e 1195 comentários.

“O sentimento é de missão cumprida de um sonho realizado por organizar mais essa edição do festival. Agradecemos a todos pelo carinho e interação, pois o evento foi feito para vocês”, finalizou Marcio Guilhermon.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>