Pressionados pela sociedade, os vereadores de Vilhena analisam, na sessão desta terça-feira, 6, requerimento que tem por finalidade um verdadeiro “pente-fino” nos gastos da saúde pública na pandemia.

O requerimento de nº 012/2021, que se apresenta apenas para “leitura”, é assinado por 5 dos 13 parlamentares, apurou o Extra de Rondônia.

Conforme o requerimento, a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem o prazo de 120 dias, prorrogáveis por igual período, mediante deliberação do Legislativo, a fim de investigar, analisar e fiscalizar as ações e eventuais omissões ou irregularidades por parte do Poder Executivo relacionados ao combate à covid-19.

O debate da criação de uma CPI no Legislativo decorre dos pedidos dos vereadores rejeitados pelo prefeito, com relação aos gastos na pandemia, ao ponto de manter as atas da covid-19 em sigilo via decreto municipal.

Semana passada, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) protocolou ofícios na Câmara, Ministérios Públicos Federal e Estadual requerendo a fiscalização dos gastos e, ainda, a investigação de uma suposta Casa de Apoio “fantasma” em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

A sessão ordinária inicia às 09h e será transmitida, ao vivo, pela página da Câmara através da rede social Facebook.