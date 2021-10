No dia 21 deste mês a mais badalada casa de shows de Vilhena, Old Ranch, trás de Pilões, na Paraíba, uma atração que está nas paradas de sucesso de todo o Brasil.

Marcynho Sensação, dono do hit mais tocada no momento “Rolê”, que com apenas 4 dias do lançamento, registra 4 milhões de views no Youtube, vai agitar a noite e garante várias horas de muita música boa e diversão.

O primeiro lote de ingressos já estão disponível na Conveniência brigadeiro por apenas R$ 70,00 (pista) e R$ 100,00 (área vip). Não perca tempo e garanta já o seu.