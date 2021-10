A polêmica desencadeada em torno do projeto milionário destinado à contratação de empresa para a instalação de decoração natalina em Vilhena ainda terá mais um episódio.

O projeto de lei nº 6.222/2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1,3 milhão, foi retirado da pauta da sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 19. Os motivos: pressão popular, valor exorbitante e falta de diálogo do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Inicialmente, o projeto previa gastos de R$ 770 mil, mas, após ajustes por solicitação de vereadores, o valor aumentou para R$ 1,3 milhão com mais avenidas sendo incluídas.

O assunto foi analisado na manhã desta segunda-feira, 18, na reunião das Comissões, com a decisão de colocar o projeto em pauta na sessão de hoje e “respeitar” os votos dos parlamentares. Mas, o projeto acabou sendo retirado de pauta antes de iniciar a sessão. (leia mais AQUI).

O presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (PV), durante a sessão, informou que “o projeto foi retirado da pauta por força maior com o objetivo de que membros dos poderes Executivo e Legislativo cheguem a uma decisão quanto ao valor”. Disse, ainda, que o projeto, com os novos ajustes, será votado ainda nesta semana em sessão extraordinária.

Ao ocupar a tribuna da Casa de Leis, a vereadora Vivian Repessold (PP), entre outros assuntos, comentou a respeito da dificuldade de diálogo entre os parlamentares e o prefeito. Ao Extra de Rondônia, ela garantiu que o prefeito foi procurado na tarde desta segunda-feira pelos vereadores para analisar melhor o projeto milionário, mas Japonês não os atendeu.

Enquanto isso, nas redes sociais, internautas criticam o valor milionário, argumentando que o dinheiro poderia ser melhor utilizado em outras áreas públicas, como a Saúde, que passa por momentos delicados em Vilhena. O projeto gera controvérsia e divide opiniões entre os próprios parlamentares.

O PROJETO

Inicialmente, com o valor de R$ 700 mil, o projeto incluía a decoração em duas avenidas: Major Amarante e Paraná, as Rua Domingos Linhares e Osvaldo Cruz, além das praças Ângelo Spadari e Nossa Senhora Aparecida. Agora, com os ajustes e o valor de R$ 1,3 milhão, foram incluídas também as avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Melvin Jones. (leia mais AQUI e AQUI).