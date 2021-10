A Assembleia Legislativa deu posse na noite desta quarta-feira (27) a Jean Mendonça (Podemos), como deputado estadual. Ele assumiu no lugar de Saulo Moreira (MDB), que teve o diploma anulado, e após nova retotalização dos votos promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foi garantida mais uma vaga para o Podemos.

O presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos), conduziu a sessão especial de posse, que foi transmitida ao vivo e contou com deputados também através de sistema remoto.

“Boas vindas ao deputado Jean Mendonça, que possa exercer o seu mandato com responsabilidade, contribuindo com o Estado de Rondônia, trazendo a sua experiência administrativa, já que foi prefeito de uma importante cidade que é Pimenta Bueno. Pode contar conosco. Somos uma Casa unida, coesa e a presidência está à disposição. Pode contar conosco. Somos uma Casa unida, coesa e a presidência está à disposição”, destacou Redano.

O novo deputado foi prefeito de Pimenta Bueno e assume para a conclusão do mandato atual, até final de janeiro de 2023. Jean Mendonça fez o juramento de posse e foi declarado deputado, após assinar o termo de posse.

Empossado

Num rápido discurso, Jean Mendonça disse que “hoje é um dia tão especial para a minha vida. Agradeço aos meus amigos e familiares que estão prestigiando esse momento. Sei quanto suei, quantas lágrimas rolaram de meu rosto nessa busca por consolidar esse projeto. Tudo isso nos faz crescer e quero chegar nessa Casa e contribuir com Rondônia, até o final do meu mandato. Agradeço a Deus e contem comigo”.

Boas vindas

O deputado Jair Montes (Avante) fez um discurso de boas vindas ao empossado. “Pimenta Bueno volta a ter um representante. A gente fica triste, com a saída do deputado Saulo Moreia, mas fica feliz com a chegada do Jean Mendonça. Que o senhor possa trabalhar, para que a população seja beneficiada. Teremos um deputado já com experiência de prefeito e que com certeza vai poder contribuir com o Parlamento. Que Deus o ilumine e dê sabedoria”.

O deputado Laerte Gomes (PSDB), de forma remota, fez uma saudação ao novo parlamentar. “A gente fica feliz pelo Jean Mendonça assumir esse mandato. Ele é de uma família tradicional na política rondoniense e traz sua experiência e vontade de trabalhar. O seu pai, que não se encontra mais conosco, meu amigo de décadas, com certeza estaria muito feliz com esse momento. Vai representar Pimenta Bueno e Rondônia muito bem nesse Parlamento. Deixo meu abraço a toda a família e desejo muito sucesso”.

O deputado Cabo Jhony Paixão (Republicanos), disse que “não sei muito da história do Jean Mendonça, mas pela presença de muitas pessoas de representatividade aqui, demonstra que como prefeito deixou um legado. Tenho certeza de que vai contribuir muito com esse Parlamento e que Deus o ilumine e proteja nessa nova missão”.

O deputado Dr. Neidson (PMN) também registrou suas boas vindas a Jean Mendonça. “Quero pedir que exerça seu mandato em prol de Rondônia, como um todo. Boa sorte no mandato e no que pudermos ajudar, estamos à disposição”.

O deputado Chiquinho da Emater (PSB), de forma remota, desejou que Jean Mendonça tenha felicidade em seu mandato. “Vai fortalecer a representatividade da região. Seja bem vindo, vamos juntos ajudar a população de Rondônia, que tenha muito sucesso”.

O deputado Alex Silva (Republicanos) também de forma remota, desejou boas vindas. “Peço que Deus nos dê sabedoria e que Ele possa nos guiar e te amparar nessa nova e importante missão”.

Já Cassia Muleta (Podemos), de forma remota, ressaltou que “desejo boa sorte e que a sua caminhada seja de conquistas, de benefícios para a nossa população. Pimenta Bueno ganha um representante e reforça o trabalho em prol do município. Conte comigo e que Deus o abençoe”.

O deputado Ismael Crispin (PSB), de forma virtual, observou que “o Parlamento é composto por diferentes forças e pensamentos. Que a sua posse nos traga bons fluidos, que contribua com Rondônia e com a nossa população. Seja muito bem vindo e me coloco à disposição para poder contribuir. Que seu mandato seja proativo e faça bem ao povo”.

Também de forma virtual, Cirone Deiró saudou o recém empossado. “Minhas boas vindas, que faça um grande mandato e que possa contribuir com Pimenta Bueno e região, e toda a Rondônia”.