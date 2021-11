O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) divulgou a liberação de recurso para atender a saúde no município de Ariquemes.



A emenda parlamentar no valor de R $100 mil será destinada para aquisição de Bomba Injetora de Contraste para o Hospital Municipal de Ariquemes. O equipamento irá aprimorar a Sala de Tomografia da unidade hospitalar, um pedido feito pelo vereador Ricardo Medeiros (Republicanos).



“Nosso trabalho é pela saúde pública de todo o nosso Estado. Através dessas parcerias os municípios rondonienses avançam, se desenvolvem e melhoram as ações em prol da comunidade”, destacou Eyder Brasil.



De acordo com o deputado, agora é aguardar o processo de aquisição para que nos próximos dias o equipamento esteja à disposição da população.



“Fico muito feliz por conseguir viabilizar a compra deste equipamento, pois sei que isso vai garantir a melhoria do atendimento dos pacientes não só de Ariquemes, como de toda Região do Vale do Jamari”, frisou o parlamentar.