O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e o coordenador da Atenção Básica, José Aparecido, visitaram a reforma e ampliação do posto de saúde Leonardo Alves realizada pela Unesc como contrapartida pelo uso da Saúde municipal para o curso de Medicina da instituição, em Vilhena.

A previsão da empresa contratada é que o prédio seja devolvido em fevereiro como uma unidade modelo para a cidade.

“Com um investimento de R$ 730 mil, o postinho contará com um amplo auditório, onde a população terá mais conforto para participar de palestras voltadas para a saúde, e completa revitalização da unidade, semelhante ao posto de saúde Afonso Mansur, também feito pela Unesc, com projeto da Prefeitura. Mesmo nesse período de chuvas temos visto que os trabalhos continuam. Vamos acompanhar esta e tantas outras obras que estão sendo realizadas nesse projeto Saúde Renovada”, disse Wagner Borges.

O coordenador da Atenção Básica, José Aparecido falou sobre quais benefícios a unidade está recebendo. “O postinho terá o piso todo trocado, a cobertura será substituída por uma estrutura metálica com a colocação de telhas termo-acústicas, forro com placas de gesso, requalificação urbanística com uma nova fachada, correção do sistema elétrico e hidráulico, implementação de um sistema de prevenção a incêndio. Estará sendo implementado um conceito arquitetônico que possibilite uma maior integração com a comunidade local, sem muros na frente, sendo colocado um gramado. Vai ficar bonito e funcional, ao mesmo tempo”, explicou.

Até a conclusão da obra, o posto de saúde atende no antigo prédio da Crepad, na esquina da rua Antônio Extekoetter com a João Bornal, no Alto Alegre.