Os garotos das categorias de base do Flamengo iniciaram 2021 com tudo. E na quarta-feira (5), os jovens do sub-20 do time carioca acabaram massacrando o Forte Rio Bananal (ES) por 10 a 0.

Mas além da chuva de gols, o que chamou a atenção mesmo foi o meia-ofensivo Matheus França, que já vinha se destacando no sub-17 no ano passado, e após o seu desempenho, foi elogiado por Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Utilizando suas redes sociais, o camisa 9 do Mengão comemorou um dos gols anotados por Matheus França, chamando o jovem de “craque”. Atualmente, a promessa é o jogador que detém a maior multa rescisória do time: 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 645 milhões. E na última edição do Campeonato Brasileiro, o jogador chegou a ser relacionado para o jogo contra o Corinthians.

Com uma veia goleadora, o que tem impressionado em Matheus é sua regularidade e poder de definição. Segundo os dados do Footsats, o jovem de apenas 17 anos, no Campeonato Brasileiro sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil sub-17, participou de 15 jogos, onde marcou 15 vezes e deu 14 assistências, um total de 29 participações em gols.

Dessa forma, Matheus França tem uma participação direta para gols a cada 37 minutos em campo. Com esse desempenho assombroso, alguns clubes já mostraram interesse no atleta. Sendo que, em novembro de 2021, a ESPN chegou a relatar que a joia do Rubro-Negro estaria sendo sondada pelo Real Madrid, que pretendia comprar seu passe no inicio deste ano.

Ainda segundo as informações reveladas pela ESPN, o Real Madrid tem buscado uma estratégia de “cerco” à equipe que assessora o atleta e ao próprio Matheus, para garantir um trabalho de “relações públicas”, buscando ganhar a confiança das partes envolvidas em uma negociação e consequentemente bater a concorrência presente no mercado internacional.

Inspiração em outro jovem

O Ninho do Urubu é um verdadeiro berço de craques, e Matheus França é a joia do momento no Rubro-Negro. Contudo, o garoto com uma multa rescisória que ultrapassa a casa dos R$ 600 milhões não faz questão de esconder sua admiração por outra cria do Ninho que hoje brilha no Real Madrid. Estamos falando de Vinicius Jr, que hoje serve de inspiração para o garoto de 17 anos, o qual já demonstrou o desejo de seguir os passos de Vini “Malvadeza” e ir jogar no Velho Continente.

“O Vinicius Junior me inspira muito, assim como todos os atletas que saíram do Flamengo como jovens promissores e estão jogando na Europa. Todos são exemplos para mim, sigo todos muito focado e espero um dia jogar ao lado deles ou na Europa”, afirmou um garoto durante uma entrevista ao GE.

Atualmente, Vinicius Jr tem dividido o protagonismo no ataque do Real Madrid com Karim Benzema e para muitos tem sido o jogador mais empolgante da equipe. Com as boas atuações, o brasileiro tem ajudado os Merengues a se consolidarem na liderança do Campeonato Espanhol, abrindo uma boa vantagem para o segundo colocado.

Ainda durante sua entrevista ao GE, o meio-campista do Flamengo exaltou sua estreia na Copinha, principalmente pelos dois gols anotados e assistência. “Uma estreia com o pé direito. É minha primeira Copinha e estou muito feliz por estar estreando assim. Feliz também por ter feito dois gols, dado assistência e ter ajudado meus companheiros da melhor maneira possível. Agora é foco no próximo jogo e seguirmos firmes na competição”, disse Matheus.