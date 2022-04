O deputado Cirone Deiró acompanhou na última semana, o então diretor do DER Elias Rezende durante ato de assinatura das ordens de serviços para a execução das obras de pavimentação asfáltica de 20 quilômetros da RO-370, mais conhecida como Rodovia do Boi, a pavimentação asfáltica dos 25 quilômetros da RO 491/ linha 45, ligando os municípios de Santa Luzia do Oeste e São Felipe do Oeste, na região da zona da Mata, construção de quatro pontes que interliga o município de Ariquemes ao distrito do 5º. BEC, em Machadinho do Oeste.

Além da autorização para a retomada das obras de pavimentação da estrada do calcário, no município de Espigão do Oeste.

Para o deputado Cirone a execução dessas obras atende antiga reivindicação do setor agrícola que depende das rodovias para o transporte da produção agropecuária. Ele lembrou que a pecuária e a produção agrícola têm contribuído de forma significativa com o crescimento econômico do estado e precisam ser reconhecidos por sua importância e relevância. “A execução de obras de infraestrutura é um importante pilar para o desenvolvimento do setor produtivo rondoniense. Na Assembleia Legislativa, tenho trabalhado em parceria com o governador Marcos Rocha e o ex-diretor do DER Elias Rezende para viabilizar a execução de projetos estruturantes para o estado,” registrou.

Cirone lembrou que a RO-370, mais conhecida como Rodovia do Boi é o principal corredor para o transporte dos grãos e bovinos da região do Cone Sul. O trecho de cerca 80 quilômetros a ser asfaltado está dividida em 05 lotes como forma de facilitar a execução da obra. A ordem de serviço assinada na última semana, autoriza a execução de um trecho de 20 quilômetros de pavimentação. “A Rodovia do Boi faz a ligação com os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Parecis, Alto Alegre dos Parecis, Rolim de Moura, Alvorada, Urupá, Mirante da Serra, chegando à região de Ariquemes. A pavimentação dessa rodovia vai consolidar uma via alternativa para o setor produtivo que atualmente depende da BR 364,” afirmou.

O deputado Cirone disse que o início das obras de pavimentação asfáltica dos 25 quilômetros da RO 491, mais conhecida como linha 45, ligando os municípios de Santa Luzia e São Felipe, na da Zona da Mata vai consolidar a integração dos municípios da região. Cirone informou que a partir da assinatura da ordem de serviço seu trabalho será de acompanhar e fiscalizar a evolução das obras. “A pavimentação da linha 45 também vai beneficiar os municípios de Parecis e Primavera, favorecendo o desenvolvimento local, especialmente do município de Parecis, que conta com uma usina de calcário que atende o setor produtivo rondoniense,” afirmou.

Na avaliação do deputado Cirone, a assinatura da ordem de serviço da construção de quatro pontes que interliga o município de Ariquemes ao distrito do 5º BEC, em Machadinho vai colocar fim aos transtornos que os moradores da região enfrentavam, especialmente no período chuvoso. Cirone também destacou a retomada das obras da RO 133 – Estrada do Calcário. “A construção das pontes e a execução das obras de pavimentação dessas rodovias vai impulsionar o desenvolvimento do setor agrícola dos municípios rondonienses. “Meu agradecimento ao governador Marcos Rocha e ao então, diretor do DER Elias Rezende por atender mais essa importante reivindicação do setor produtivo,” reconheceu.