O deputado Cirone Deiró confirmou a diretoria da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste – ASCCOL o depósito em conta no valor de R$ 150 mil.

Os recursos serão destinados à aquisição de implementos agrícolas para apoiar os agricultores e suas famílias na produção rural. O apoio e fortalecimento das associações rurais fazem parte do compromisso do deputado Cirone com a melhoria das condições de trabalho dos agricultores e suas famílias.

Mais de R$ 3 milhões já foram liberados para atender as associações rurais dos municípios rondonienses.

Além da liberação dos recursos por meio de emenda parlamentar, Cirone também tem trabalhado pela aprovação de projetos que garantiram recursos para a distribuição de mais de cinco milhões de mudas de café clonal aos cafeicultores.

O trabalho do deputado Cirone Deiró em defesa do fortalecimento e apoio a agricultura familiar e toda a cadeia do setor produtivo teve início na presidência da Comissão de Agricultura com a aprovação de recursos que estão sendo aplicados pelo governo do estado.

Entre os projetos aprovados, a aquisição de veículos e computadores para apoiar o trabalho da assistência técnica da Emater. A proposta da distribuição de mudas de café clonal teve origem na Comissão de Agricultura.

A época, Cirone defendeu a aprovação dos recursos para que a Secretaria de Estado da Agricultura em parceria com a Emater comprasse as mudas e distribuir aos cafeicultores. A atuação do deputado Cirone tem contribuído de forma significativa com o fortalecimento da agricultura familiar.

O presidente da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste, Eliseu Rafael de Souza agradeceu os recursos que a associação recebeu de emenda parlamentar do deputado Cirone.

Segundo Eliseu Rafael, os recursos liberados pelo deputado Cirone vão beneficiar mais de 200 associados.

O presidente destacou que a aquisição dos implementos agrícolas atende uma antiga reivindicação dos agricultores e vai contribuir com a modernização da atividade agropecuária. “A exemplo da ensiladeiras que será usado para ensilar milhos e capim capiaçu. Outro implemento importante é a carreta, onde o produtor poderá transportar da lavoura até o silo. Melhorando as condições de fornecer alimento para o gado, assim, o produtor garante a produção de leite e carne,” afirmou.

Na avaliação do deputado Cirone Deiró, a agricultura familiar contribui com a geração de emprego e renda no campo e na cidade. Segundo o deputado, a circulação de dinheiro durante a colheita, especialmente no período da safra do café, coloca em evidência a força da agricultura familiar na economia local. “Temos cerca de 90 mil pequenas propriedades distribuídas nos 52 municípios. São milhares de famílias que vivem exclusivamente da atividade agrícola e que precisam desse apoio com a destinação de recursos para a compra de secadores, máquinas de beneficiamento de café e implementos agrícolas. Tenho atendido as reivindicações das associações rurais como forma de contemplar o maior número de agricultores com a liberação de recursos, por meio de emenda parlamentar,” concluiu.