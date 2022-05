A prefeitura municipal de Pimenteiras, juntamente com a secretaria de meio ambiente esporte e turismo, com o apoio da Câmara Municipal, realizou no último fim de semana evento em comemoração ao Dia do Trabalhador.

A data foi comemorada com competição aquática de canoagem, caiaque e corrida de rabeta.

O evento foi realizado especialmente para os servidores municipais, mas a agregou também participantes das cidades vizinhas.

“Superou as nossas expectativas, no inicio apenas gostaríamos que não passasse em branco o Dia do Trabalhador, e o evento acabou sendo maravilhoso, foi um dia de muita brincadeira e diversão. A prefeita Valéria aprovou nossa ideia, na verdade, todos gostaram muito, foi o nosso primeiro evento de competição, mas certeza que nos próximos anos faremos novamente com prêmios ainda melhores. Sou muito grata pela participação de todos”, finalizou a secretaria de turismo, Marinete Brito.

