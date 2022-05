A Academia de Ciências e Artes, da Câmara Brasileira de Cultura, por intermédio do Corpo do Conselho, reunido em Assembleia, no dia 04 de março, na cidade de Santo André, São Paulo, após análise de exposições de motivos, apresentadas pelo Conselheiro Representante Regional Norte, Comendador Grão Colar Prof. José Baptista Santos, de 1 de março, indicou o professor Moisés José Rosa Souza para receber a Cruz do Mérito da Amazônia.

O Professor Doutor. Moisés José Rosa Souza, emérito Docente do IFRO – Instituto Federal de Rondônia do Campus Colorado do Oeste, receberá a Cruz do Mérito da Amazônia, por sua expressiva atuação no campo educacional, como docente pesquisador no campo da linguagem, com destaque à análise do discurso e à linguagem e seu ensino por meio das práticas de linguagem dos atos de ler e escrever.

Com mais de uma dezena de artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais e a autoria e organização de inúmeros livros, trazendo grandes benefícios à educação e ao desenvolvimento sociocultural da Amazônia, o referido docente contribuiu e continua a colaborar com a Educação na região Norte, logo, diz a nota, “com méritos, a indicação para adesão aos quadros de acadêmicos e o recebimento de honrarias da Câmara Brasileira de Cultura”.

Em conversa com futuro acadêmico, ele revelou que “é preciso acreditar e lutar pela Educação! É preciso colocar no centro de discussões, pois a Educação transforma vidas, penso que deva ser defendida e suas ações precisam ser reconhecidas. O prêmio é dado a uma pessoa, mas deve ser estendido a todos e a todas que, cotidianamente, nas mais diversas instituições de ensino, a promovem com esmero. Por isso, dedico a honraria a todos e todas que, perto ou distante, direta ou indiretamente, contribuíram para isso. Estendo A Cruz do Mérito da Amazônia à minha família, aos amigos e amigas, aos parceiros e parceiras de Educação, aos ex-professores e, por fim, aos alunos e ex-alunos com os quais tive e tenho a satisfação de ter trabalhado. Nada se ganha sozinho. Ratifico que ganhamos TODOS e TODAS este prêmio! Agradeço às pessoas ligadas à Câmara Brasileira de Cultura e à Academia de Ciências e Artes pela honra de receber A Cruz do Mérito da Amazônia”, destacou.

A honraria será concedida no II Encontro de Notáveis da Instituição, que será realizado no dia 21 de maio, no Salão Nobre do Mediterrâneo Fest, na cidade de Ji-Paraná com a presença do Presidente Gualter Carrara Júnior e Comitiva.