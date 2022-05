A partir de hoje, terça-feira, 10, inicia a Feira Agropecuária da Região Norte (Exponorte), com programação até o dia 14.

O evento tem objetivo de fortalecer o setor agropecuário da região. A festa acontece no Parque de Exposições João Passos Dias, em Cacoal.

Este é o primeiro grande evento do agro a ser realizado na cidade desde o inicio da pandemia, um evento muito esperado por todos.

ExpoNorte 2022

A feira possui o legado de mostrar por meio de seus vários segmentos o enorme potencial econômico do município e região rondoniense e geralmente atrai milhares de pessoas durante evento.

A tradição da pecuária e a força da agricultura se unem às alternativas tecnológicas a serviço do agronegócio, proporcionando um cenário de horizontes para o campo e a cidade, além de diversão ao público.

Confira a programação musical:

Abertura hoje com a dupla Zé Neto & Cristiano, no dia 11 – Solange Almeida, no dia 12 – Amado Batista, no dia 13 – Murilo Huff e para dia 14 e encerramento da festa com Matheus Fernandes.