Neste final de semana, o Partido Progressista (PP) promoveu intensa programação na região do Cone Sul em trabalho de fortalecimento da pré-candidatura de Jaqueline Cassol ao Senado Federal.

Segundo o secretário-geral do diretório regional da legenda e também pré-candidato a deputado estadual Luís Paulo, que esteve na sede do Extra de Rondônia, em Vilhena, na segunda-feira 16, a atual deputada federal não concorrerá a outro cargo senão ao Senado, assim como garantiu que a parceria entre os progressistas e o Podemos, do pré-candidato ao governo Léo Moraes, continua “firme e forte”.

Em sua análise, Jaqueline se comprovou uma parlamentar de nível excelente, com grandes serviços prestados à Rondônia, e que merece a oportunidade de ser alçada ao Senado Federal para que possa ampliar seu trabalho e abrangência de atuação.

Ele reiterou que na política atual existe o hábito de não se honrar compromissos, “mas isso não acontece entre nós, e nossa parceria é sólida e baseada na confiança”. Ele também explicou que a aproximação entre as duas legendas começou a ser construída há muito tempo, e é fruto de entendimentos e consenso.

Luís Paulo afirmou que a agenda do final de semana cobriu seis cidades do Cone Sul, faltando apenas Pimenteiras para fechar a região toda, mas que houve encontros com lideranças de todos os Municípios.

O pré-candidato também destacou as composições das nominatas que o PP pretende lançar para as disputas proporcionais, citando que o Cone Sul terá pelo menos três postulantes às vagas da Assembleia Legislativa.

Finalizando, ele reiterou sua pretensão de concorrer à ALE, tendo como prioridade em sua pauta de atuação ações voltadas a Educação, Esporte e Agricultura, mas que estará atento a outras demandas da população, assim como atuará como legislador e trabalhará na fiscalização dos atos do Executivo.