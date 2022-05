Durante a Assembleia Geral Ordinária da OCB (AGO) que aconteceu no último dia 29, em Porto Velho, lideranças do cooperativismo do estado lançaram a pré-candidatura do presidente do Sistema, Salatiel Rodrigues a deputado federal pelo Partido Liberal (PL).

O evento que reuniu as maiores lideranças cooperativistas do estado para prestar contas e traçar estratégias para o crescimento do setor, contou também com a presença do senador Marcos Rogério.

Durante a realização da AGO, o presidente, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do cooperativismo e com a transparência de suas ações frente ao cargo, tanto que as contas da OCB/RO foram todas aprovadas.

Salatiel está na liderança do Sistema desde 2005 e durante todo esse tempo já fez história. Um exemplo disso, é que Rondônia atualmente é o único estado do país a contar com cooperativas em 100% de seus municípios.

Antes de decidir colocar seu nome à disposição nessas eleições, ele fez questão de ouvir os presidentes das cooperativas que falaram sobre a necessidade do setor ter um representante em Brasília. Com o apoio dessas lideranças, seu projeto político que prioriza o cooperativismo e associativismo, mas também está pautado em cinco eixos: Logística e Infraestrutura, Pesquisa e Tecnologia, Industrialização, Desburocratização, além da Valorização das Entidades Representavas de Classe e Setores.