A associação Amor de Quatro Patas, que cuida de animais abandonados e em condições de risco em Vilhena, organizou mais um “Dia de Adoção”, que acontece neste sábado, 10, e convida a comunidade para participar do evento.

O Dia de Adoção será uma boa oportunidade para quem quer adotar um cachorro ou um gato. Animais que receberam tratamento dos voluntários da associação e agora estão em condições de adoção.

O evento acontece na Escola Genival Nunes, localizada na Rua 907, bairro Nova Esperança, entre 14h às 17h30.

Para adotar, basta o interessado levar um documento com foto, comprovante de endereço, foto do quintal, que deve ser fechado para garantir a segurança do animal adotado.

Dentro do evento acontecerá ainda um “Bazar Solidário”, onde serão comercializados roupas e sapatos com a finalidade de angariar fundos para ajudar no custeio da associação, que vem enfrentando dificuldades financeiras.