Neste momento decisivo da campanha eleitoral é preciso que o eleitorado saiba exatamente quem são os personagens que estão no cenário da disputa, a fim de ter condições de votar com qualidade e conhecimento a respeito dos candidatos, então a transparência é fundamental.

Pensando nesses termos, o candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC), conhecido como “Padovani da Agricultura” produziu um breve documentário em vídeo que já está circulando na imprensa e em suas mídias sociais, com seu histórico pessoal e um apanhado das realizações que já produziu para o Estado de Rondônia, na condição de gestor da Secretaria Estadual de Agricultura.

O material foi produzido com alta qualidade, e enumera as conquistas do agro onde a participação do Estado foi primordial, o que mostra aos eleitores e cidadãos rondonienses quem de fato é Evandro Padovani neste contexto, tudo o que foi realizado até agora e projeta o que pode ser concretizado para o setor produtivo através de mandato na Câmara Federal.

“Nossa ideia com este material é oferecer ao eleitor informações fidedignas, que podem ser constatadas facilmente, para ajudar a formar o conceito do voto consciente e também com objetivo de mostrar que temos serviços prestados ao povo e ao Estado de Rondônia, e que podemos fazer ainda muito mais na Câmara dos Deputados”, explica o candidato.

>>>Vídeo:

