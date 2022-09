A candidata a deputada federal, Rosani Donadon, reafirma o seu compromisso em representar os interesses dos produtores rurais no Congresso Nacional.

A candidata defendeu maior ampliação da infraestrutura pública voltado ao suporte aos produtores e falou das condições de investimento tecnológico que um deputado federal pode proporcionar caso esteja engajado na colaboração do desenvolvimento agropecuário.

“A logística funcional de Estradas-Porto é o mínimo que o setor exige, fomentando cursos técnicos para capacitação de jovens e adultos que queiram seguir carreiras agropecuárias, apoiar a pesquisa através da EMBRAPA para o desenvolvimento de tecnologias que permitam aos pequenos, médios e grandes produtores produzirem com mais eficiência. A política de crédito rural precisa chegar ao pequeno e ao grande produtor. O setor agropecuário é o destaque da economia brasileira, precisa de haver políticas públicas que correspondam a esse setor”, explica.

A candidata utiliza como exemplo o bom desempenho da pecuária rondoniense, que já permeia posição destacada em vários rankings de produção e qualidade, além da piscicultura que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a terceira maior produção do país, chegando a 12.186.160 milhões de quilos, sendo o município de Ariquemes líder estadual nesta produção, a pecuária de corte é forte e ajuda a manter o homem no campo.

Rosani Donadon é produtora rural e vê no setor um leque de oportunidades para geração de mais empregos, renda e oportunidades para a população. “Temos muito o que desenvolver no agronegócio. Rondônia é um Estado que produz muito e preservando a natureza, gerando riqueza e prosperidade ao nosso povo. Podemos ampliar diversas cadeias de produção com investimentos do Governo Federal, mas pra isso acontecer, precisamos de deputados que sejam comprometidos com essa missão de facilitar a vida do homem no campo, revendo as duras leis ambientais que criminaliza muitos produtores rurais sem que haja com isso menos preservação do meio ambiente, os órgão ambientais precisam mais investimentos para serem mais rápidos na análise de pedidos de licenças, para isso é preciso diminuir a burocracia que a lei exige para que haja foco no que realmente importa. Tenho ciência do que é necessário ser feito e acredito que teremos excelentes resultados entre a união do poder público com a iniciativa privada”, finaliza.