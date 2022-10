A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) entregou o veículo Fiat Cronos ao Real Ariquemes Esporte Clube, grande campeão do Rondôniense 2022.

A cerimônia foi realizada na sede da FFER, o presidente Heitor Costa recebeu convidados e dirigentes e o campeão Chico Pinheiro presidente do Real Ariquemes e Álisson Albino gerente de futebol do Furacão do Vale do Jamari.

O presidente da FFER Heitor Costa abriu o evento reafirmando o compromisso com o futebol do Estado de Rondônia, respeitando as instituições assim como as regras e normas que regem o futebol profissional. Ao fim Heitor Costa parabenizou Chico Pinheiro pelas grandes conquistas em 2022 à frente do Real Ariquemes e entregou o prêmio, automóvel Fiat Cronos fruto da parceria entre CBF E FFER valorizando o futebol profissional de Rondônia.

Chico Pinheiro disse que 2022 foi um ano grande para o clube, as conquistas credenciam o Real Ariquemes a condição de conseguir novos parceiros, motiva a chamar torcedores e encher o estádio Gentil Valério pra tentar repetir as conquistas em 2023. Chico encerra dizendo que todos no clube estão felizes, com as conquistas do estadual sub20, Rondoniense 2022, estadual feminino e principalmente com o acesso do Real Ariquemes feminino a série A do Brasileiro de 2023.