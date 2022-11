Ari Saraiva foi eleito primeiro suplente pelo PSB no pleito de 2018, quando obteve 7.985 votos.

Ele assumirá a vaga deixada pelo deputado estadual Ismael Crispim, que pediu licença para realizar tratamento médico.

O futuro deputado possui uma extensa folha de serviços prestados a diversos setores e segmentos sociais. São quase 30 anos no serviço público, onde já desempenhou funções na Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, foi diretor do antigo shopping cidadão, Coordenador da Operação de Emissão de Documentos do Governo do Estado, foi Secretário Regional de Governo para os municípios do interior durante a gestão do ex-governador Ivo Cassol e Secretário Municipal de Governo e Desenvolvimento da prefeitura de Ji-Paraná na gestão do ex-prefeito Jesualdo Pires.

Ari Saraiva disse estar orgulhoso e muito feliz em poder continuar a servir a população de Rondônia. “A população do nosso Estado pode ter certeza que terá um deputado leal aos valores cristãos, familiares e democráticos. Por onde passei sempre deixei um legado de trabalho, amizade e respeito pelas pessoas. Sou muito grato por Deus ter me concedido essa missão que é tão honrosa, representar a população de Rondônia”, disse