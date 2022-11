Foi realizado nos dias 28 e 29 de outubro, a 1º Copa FIMCA de Voleibol, categoria mista, no ginásio da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), idealizado e organizado pelo 8º período do curso de Bacharelado em Educação Física da FIMCA Vilhena. Participaram da competição 81 atletas de 8 equipes.

O evento iniciou sexta-feira às 19:30 horas com um cerimonial, o coordenador da unidade FIMCA Vilhena Wellington Nascimento Moura, agradeceu os acadêmicos pela dedicação e com muito orgulho oficializou a abertura do evento.

Disse ainda que, o que depender da Instituição a Copa Fimca de Voleibol será um evento de tradição em Vilhena, o grupo educacional Aparício Carvalho – FIMCA está sempre engajado com ações que agregam para todos os campos, tanto institucional que se estende aos acadêmicos, quanto para a sociedade. Estendeu também seus agradecimentos ao público presente, que por apoiarem e prestigiarem o evento.

O professor da FIMCA Vilhena, France Abreu Lima, coordenador técnico da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), várias vezes campeão regional e nacional com a equipe vilhenense, esteve no comando do evento junto com seus acadêmicos. Destacou a importância de eventos como este para a manutenção do esporte nas instituições e consequentemente na sociedade esportiva de Vilhena e região.

No sábado dia 29 o evento se estendeu por toda tarde e noite, as equipes estavam muito competitivas e os jogos foram muito emocionantes. As equipes foram divididas por chaves, A e B com quatro times cada chave, a divisão foi feita através de sorteio. A equipe campeã foi a equipe AVV – FL Vôlei, levaram 500 reais mais troféu e medalhas. O segundo lugar ficou com a equipe Vôlei Vilhena, levaram 250 reais mais troféu e medalhas. A equipe Azambuja ficou com o terceiro lugar, levando troféu e medalhas. Também foram selecionados e premiados os atletas destaques, Lucas Fernando (equipe campeã), Daniel (vôlei Vilhena), Vitor Silvestre (Azambuja).

A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) e a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) foram os parceiros da 1° Copa FIMCA de Voleibol. A Semes também deu suporte na arbitragem dos jogos durante os dois dias do evento. Foram patrocinados pela Malwee Vilhena, Olympia Academia e Pharmapele, farmácia de manipulação de Vilhena, brindes para serem sorteados entre os atletas. A 1º Copa FIMCA de Voleibol foi um sucesso e já deixa saudades entre os acadêmicos e participantes, a FIMCA Vilhena tem orgulho de fazer parte de ações como essas, com respeito e dedicação ao ensino superior, transbordando assim para a sociedade vilhenense e de toda a região.