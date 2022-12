CONFRATERNIZAÇÃO

CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT

Como acontece todo ano, as concessionárias do GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia fazem festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO para todos seus colaboradores. Em Cacoal, a empresária POLIANA MIRANDA realizou a festa de confraternização no último sábado, dia 03, das concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV que ela comanda com dinamismo em Cacoal e Rolim de Moura.

GILMAR FAZ ANIVERSÁRIO

No próximo DIA 12, o empresário GILMAR ODORISI comemora seu aniversário ao lado da esposa Jussi Odorisi. Na foto Gilmar e o advogado Vornei Bernardes da Costa fundadores da SICOOB FRONTEIRAS.

SICOOB FRONTEIRAS

Registrei na prestigiada e renomada SICOOB FRONTEIRAS da rua São Luiz em Cacoal/RO, o gerente geral Edvaldo Rodrigues e o diretor administrativo Tiago Zandoná.

SICOOB FRONTEIRAS

Concurso Cultural Instituto SICOOB

A aluna HELOÍSA LEMOS do 9º Ano da Escola Estadual Carlos Gomes em Cacoal/RO, representa a cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS na Etapa Nacional do Concurso Cultural do Instituto SICOOB, que tem como tema “Cooperar para transformar”. Heloísa ganhou as etapas local e regional na categoria “Tira em Quadrinhos”. Na foto com a professora Simone Matia, Heloísa esteve na sede da Central Rondon em Cuiabá/MT, e recebeu a premiação da Etapa Regional. Alunos do Ensino Fundamental das escolas de redes pública, privada e de cooperativas educacionais participam do concurso. O presidente Carlos Biazzi da SICOOB FRONTEIRAS destacou que o Instituto Sicoob realiza trabalho fundamental para o fortalecimento da cultura da cooperação, envolvendo escolas, alunos e comunidade.

CASA & DECORAÇÃO

Em Cacoal, registrei Ely de Oliveira Castilho Kinukawa em um dos lindos showrooms de motivos natalinos na CASA & DECORAÇÃO, maior loja de móveis e decoração de Rondônia.

CERNIC / ARPE

O advogado Adriano Queiroz presidente do CERNIC – Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal recebeu o cheque do valor arrecadado na 2ª Edição da CORRIDA SOCIAL ARPE, em prol da instituição. Na foto Ednilson Caleiro, Adriano Queiroz, Cirurgião dentista José Leozir, Nalzira de Fátima, Cirurgiã dentista Hísala Yhanna, Fernanda Cristina, Lidiana Neves e Oseane Oliveira.

LENA FAZ ANIVERSÁRIO

Em Cacoal/RO, no próximo SÁBADO, dia 10, a pecuarista MARLENE SOUSA E SILVA PELIN faz aniversário. Na foto estou com a amiga Lena no sempre maravilhoso e prestigiado evento Amigos & Viola.

SARAH FAZ ANIVERSÁRIO

Em Porto Velho/RO, no próximo DOMINGO, dia 11, SARAH VALENÇA QUEIROZ festeja aniversário. Na foto Sarah com os pais empresário Ely e Glória Valença, o esposo Rafael Magalhães Queiroz e as lindas filhas Helena Louise e Júlia Caroline.

GILIANE FAZ ANIVERSÁRIO

Em Cacoal/RO, a colega jornalista GILIANE PERIN do portal Tribuna Popular festeja aniversário no próximo DOMINGO, dia 11. Na foto estou com a querida amiga em clima de total descontração durante entrevista feita comigo por Giliane, com detalhes vermelhos, para seu prestigiado portal.

VERA BIANCHINI FAZ ANIVERSÁRIO

Na próxima segunda-feira, DIA 12, a empresária VERA TRAVAIN DE SOUZA BIANCHINI do prestigiado Cacoal Selva Park em Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado do esposo Nério Bianchini.