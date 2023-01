O grande réveillon promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Funcultural, foi um grande sucesso e comprovou que é possível promover uma festa popular com milhares de pessoas com segurança e tranquilidade.

Realizado nas imediações da sede da Prefeitura, no centro antigo da cidade, o “Show da Virada” atraiu pelo menos 25 mil pessoas, que lotaram o entorno do Paço Municipal, ocupando boa parte das avenidas Sete de Setemro e Farquar, próximo também do complexo turístico Madeira-Mamoré, aumentando consideravelmente o público participante com relação ao ano passado.

Foi uma noite de alegria e descontração proporcionada pela Funcultural às famílias porto-velhenses, com artistas dos mais diversos estilos musicais, apresentações culturais e o tradicional show pirotécnico, com mais de dez minutos de duração.

Cabe ressaltar que as atrações artísticas foram todas de Porto Velho, numa clara atitude de valorização da cultura local, prestigiando os artistas da capital.

A organização foi impecável, com a festa rolando até por volta das quatro horas da manhã, sem o registro de incidentes e deixando aquele famoso gostinho de “quero mais”, o que deixa a expectativa positiva para outras festas e realizações da Funcultural em seu calendário de atividades para 2.023.