No dia 25 de fevereiro a bola rola na primeira rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol, mas antes o Rondoniense 2023 será lançado de forma oficial.

A proposta de um evento para o lançamento da competição foi feita pela diretoria do União Cacoalense e prontamente aceita pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

Nesta terça feira (10) o presidente da União Cacoalense Antônio Brito esteve na sede da FFER, para definir os últimos detalhes para o evento, que deve ser realizado no dia 4 de fevereiro no hotel Catuaí em Cacoal, “o convite foi feito ainda no conselho arbitral em 2022, a proposta e fazer um lançamento oficial do Rondoniense 2023 e o presidente da Federação aceitou e hoje nos reunimos para afinar os últimos detalhes desse evento que contará com a presença das autoridades do Estado de Rondônia, os clubes, convidados e também com a presença de um representante da CBF”, citou Antônio Brito.

O presidente da FFER, Heitor Costa citou a importância de reviver eventos oficiais de lançamento das competições, “eu recebi o convite do Cacoalense com muita alegria, discutimos a realização do evento, vamos apresentar a bola da competição, uniforme da arbitragem e delegados, cada clube deve apresentar seus uniformes, entre outras atrações será uma festa oficial do Rondoniense 2023”, ressaltou Heitor Costa.