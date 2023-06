A vítima identificada por Vonei da Silva Aguiar, de 34 anos, foi assassinada a tiros na noite do último sábado, 3, quando caminhava pela Rua Fortaleza, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a amasia da vítima identificada pelas iniciais J.P.R., 32 anos, estava em uma distribuidora, onde se desentendeu com dois homens, identificados pelas inicias D.S.R., de 24 anos e R.G.S., de 28 anos.

Durante discussão ela entrou em vias de fato com D., que a empurrou e ainda atirou uma pedra em suas costas, e para defender sua amásia a vítima correu de sua casa com uma faca na mão e começou a discutir com o suspeito D., mas que naquele momento não passou de discussão e segundo ela, o suspeito D., fez ameaças dizendo, “que essa situação não ia ficar como da outra vez”.

A vítima e sua amasia foram para casa e logo após a mulher foi para residência de um vizinho e a vítima saiu para ir a um bar próximo comprar pinga.

Poucos minutos após a vítima sair de casa, a mulher escutou vários tiros, correu para sua residência, pegou uma bicicleta e foi ao local, onde observou o amasio caído na rua e um veículo Chevrolet Corsa cor escura chegando em alta velocidade e parou em frente à casa do suspeito D., na qual ele desceu do carro e entrou rapidamente em sua residência, em seguida, o condutor saiu em alta velocidade.

De posse das informações a guarnição fez buscas e localizou os suspeitos. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Um dos envolvidos tem passagens pela polícia por tráfico. A vítima não tinha passagens e era dependente químico. O velório e sepultamento ficou a cargo da funerária Bom Jesus.