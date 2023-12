Na noite da última sexta-feira, 15 de dezembro, o Coral Sicoob Credisul roubou a cena e conquistou aplausos calorosos durante a Cantata de Natal realizada na escadaria do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

O espetáculo, que revisitou a história do primeiro Natal na ‘Vila da Luz’, transportou a plateia para tempos remotos, bem no início da formação da cidade.

O repertório dos coristas contribuiu com o cenário por trazer canções emocionantes como ‘Carol of the bells, ‘Jingle Bell Rock’, ‘Bate o Sino’, ‘A canção de Natal’, ‘Hallellujah’, ‘Êxodus’, ‘Chegou o Natal’, ‘É Natal’, ‘Marcas do que se foi’, ‘Novo Tempo’ e ‘Baba Yetu’, a canção que é a oração do ‘Pai Nosso’ na língua africana.

Fundado em 2016, o Coral Sicoob Credisul inicialmente composto por colaboradores da cooperativa, abriu à participação da comunidade em 2019. Sob a regência da talentosa professora Ana Cássia Silvestre, graduada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e piano pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro (RJ), e Thiago Marianno, produtor musical e músico arranjador, o grupo atualmente reúne 36 coristas.

Ana Cássia, com orgulho, destaca a diversidade do coral, composto por pessoas de diferentes idades e culturas, o que agrega ainda mais brilho às apresentações. “Os coristas sempre ressaltam o quanto o projeto acrescenta em suas vidas, influenciando positivamente na cognição e no relacionamento interpessoal. Crescemos muito, atingindo um alto nível, como pôde ser comprovado em nossa última apresentação”, destaca.

O projeto, que já soma sete anos de existência, é uma iniciativa da cooperativa Sicoob Credisul, que enxerga na música uma poderosa ferramenta para promover e difundir a cultura, além de contribuir para a qualidade de vida, reconhecendo os inúmeros benefícios da música para a saúde mental e física.

“O coral tem ganhado espaço em meio ao cenário musical de Vilhena e realizado muitos eventos. Isso se deve ao fato de sempre buscarmos trazer roupagens musicais atuais. A cantata foi produzida com este propósito, mesclamos o clássico com o novo. E o resultado não poderia ter sido diferente, conquistamos o público”, pontuou Thiago Marianno.

Para aqueles que compartilham a paixão pelo canto, o Coral Sicoob Credisul realizará audições nos meses de janeiro e julho de 2024. Os interessados, com idade mínima de 15 anos e alguma afinidade com canto, são convidados a participar. A disponibilidade para ensaios às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h, e a participação em eventos ao longo do ano são requisitos essenciais. Durante as audições, serão realizados exercícios vocais para identificar o tipo de voz e afinação. Vale ressaltar que a participação no Coral Sicoob Credisul é voluntária, sendo uma experiência enriquecedora sem remuneração financeira.