A Pré-Assembleia 2024 da Sicoob Credisul em Rio Branco, realizada na quinta-feira, 11, encerrou a rodada de reuniões no estado do Acre.

O evento, sediado no Maison Borges, reuniu mais de 600 cooperados e convidados das agências Estação, Habitasa e Isaura Parente. Durante a reunião, os participantes acompanharam os resultados gerais da Sicoob Credisul e das unidades locais, além de conhecerem os principais projetos e ações sociais da cooperativa.

Destacaram-se iniciativas como a educação financeira e as doações de cestas básicas às famílias afetadas pelas enchentes. Um dos momentos emocionantes da noite foi o depoimento de representantes das associações Riobranquense de Deficientes Físicos, Amigos do Peito e Indio Fight, instituições apoiadas pela cooperativa. Em um vídeo apresentado durante o evento, as instituições expressaram gratidão pela Sicoob Credisul.

Estiveram presentes na reunião Manoel Valdemiro Francalino da Rocha, presidente da OCB Acre; Sérgio Bousquet, vice-presidente do Conselho de Administração; Nilton Ghiotti, presidente executivo do Sicoob Uni; Edilson Araújo, vice-presidente da Credisis CapitalCred; Jonas Lima, presidente da CooperCafé de Cruzeiro do Sul; Pedro Longo, deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa e os delegados representantes dos cooperados em Rio Branco, Raimundo Nonato Lopes, Raimunda de Lira da Silva e João de Jesus Silva Melo.

Em 2023, a agência da Estação registrou um crescimento notável, com aumentos significativos de 42% em depósitos totais; 31% na carteira de crédito; 29% de capital social e 11% no número de cooperados. Já a agência do Habitasa cresceu 42% de capital social; 30% em depósitos totais; 18% na carteira de crédito e 11% no número de cooperados. Quanto à unidade da Isaura Parente, os destaques foram para 75% na carteira de crédito e 12% no depósito total.

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, enfatizou a importância da reunião para prestar contas aos cooperados e ouvir suas sugestões, destacando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento do Acre. “Este é o quarto município onde realizamos esta reunião. O estado do Acre possui grande potencial, e estamos comprometidos em contribuir para seu desenvolvimento”.

O diretor executivo, Vilmar Saúgo, complementou, ressaltando a cultura de prestação de contas da cooperativa e compartilhando os excelentes resultados do ano de 2023. “Esse é um momento muito importante. Temos o compromisso de prestar contas aos nossos cooperados sobre os resultados, ações estratégicas e iniciativas sociais. O ano de 2023 foi extremamente positivo para a cooperativa”.